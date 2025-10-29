Банк предупредил белорусов сразу о двух технических перерывах в работе карт 30 октября

Опубликовано: 29.10.2025 18:26 , Обновлено: 29.10.2025

30 октября 2025 года клиенты Белинвестбанка могут столкнуться с двумя временными перерывами в банковском обслуживании. Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения.

Первый перерыв связан с работами в Банковском процессинговом центре и запланирован на ночное время с 03:20 до 05:00. В этот период возможны кратковременные сбои при оплате картами Белинвестбанка в магазинах, а также при снятии наличных в банкоматах и пунктах выдачи.

Второй перерыв затронет Систему мгновенных платежей и продлится с 07:00 до 09:30. На это время сервис будет полностью недоступен.

В последний раз Белинвестбанк объявлял о перебоях на прошлой неделе, 23 октября. В банке тогда тоже проводились “технологические работы” которые могли вызвать перерывы в работе карт.