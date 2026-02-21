Банк предупредил белорусов об «обязательном» обновлении на телефонах

Опубликовано: 21.02.2026 15:23 , Обновлено: 21.02.2026

Один из системообразующих банков Беларуси, государственный Белинвестбанк, предупредил, что уже с марта запустит новую версию мобильного банкинга, отказаться от которой будет невозможно, судя по сообщению пресс-службы.

Версия 2.25.0 будет «обязательной» для обновления для всех пользователей. Среди нововведений:

новый раздел «Системные уведомления»;

возможность входа без ввода сеансового ключа и подключение до 5 доверенных устройств;

возможность обновления данных онлайн.

Напомним, что мобильного приложения Белинвестбанка нет в Google Play или AppStore (официальном магазине приложений для устройств Apple), а значит, почти миллиону клиентов обновляться надо будет самостоятельно и следить за появлением новой версии приложения в официальных сообщениях Белинвестбанка.

В банке не уточнили, что будет с теми пользователями, которые не обновят приложение, сохранит ли старое базовый функционал или полностью перестанет работать.

В 2023 году банк уже проводил обновление своих приложений, и тогда для старых версий прекратили поддержку.