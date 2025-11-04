Банк предупредил белорусов о "совершенствовании" из-за которого не будут работать карты

Опубликовано: 04.11.2025 13:27 , Обновлено: 04.11.2025

Один из крупнейших частных банков Беларуси "Приорбанк" сообщил, что ночью с 4 на 5 ноября займётся "совершенствованием" программного обеспечения. Оно коснется банкоматов и инфокиосков.

Поэтому с 02:00 до 06:00 в банкоматах и платежно-справочных терминалах Приорбанка будут недоступны операции по карточкам.

Клиентам “Сбера” тоже приготовиться

Напомним, что другой банк-конкурент “Сбер” и вовсе поменял график работы офисов на время “обновлений”, которые запланировал сразу на несколько дней:

5-6 ноября: отделения работают по особому графику и с ограниченным перечнем операций.

7-9 ноября: отделения банка не работают.

В то же время, в офисах, которые всё-таки будут 5 ноября работать после 19:00, ограничат перечень доступных операций: