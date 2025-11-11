Банк предупредил белорусов о прекращении некоторых платежей в своих банкоматах
ОАО «Белинвестбанк» предупредил своих клиентов, что с 11 ноября 2025 года в банкоматах будет прекращен прием части платежей, осуществляемых через систему «ЕРИП». Причины там назвали "технические".
Что именно изменится?
С указанной даты клиенты не смогут оплачивать через банкоматы Белинвестбанка услуги в следующих ветках системы «ЕРИП»:
- «Банковские, финансовые услуги» – «Банки, НКФО»;
- «Цифровые платформы»;
- «Электронные деньги».
В банке предложили альтернативные способы оплаты:
- В любом отделении Белинвестбанка.
- Через Интернет-банкинг или Мобильное приложение банка.
- С помощью PWA Belinvest и сервиса «Оплати».
В сообщении банка подчеркнули, что приостановка касается только части операций через «ЕРИП» в банкоматах и носит временный характер. Сроки возобновления сервиса, правда, в “Белинвестбанк” не назвали.
Мало того, банк сообщил об очередных перерывах в работе карт 12 ноября 2025 года с 00:15 до 00:30 из-за проведения технологических работ.
Карточки Белинвестбанка могут перестать работать в магазинах, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах.