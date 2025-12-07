Банк предупредил белорусов о 12 часах, когда баланс на картах может отображаться некорректно

Опубликовано: 07.12.2025 09:14 , Обновлено: 07.12.2025

Государственный «Белинвестбанк» сообщил о проведении запланированных технологических работ с 21:00 8 декабря до 09:00 9 декабря. В течение 12 часов клиенты банка могут столкнуться с проблемами в мобильном приложении и при совершении платежей.

В банке уточнили, что будут затронуты отдельные операции с картами в приложении, впрочем, не самые востребованные в ночное время.

«Например, могут временно быть недоступны продление или перевыпуск банковских платежных карточек, их активация и другие операции», — рассказали в банке.

Однако то, что корректный баланс на картах начнёт отображаться только после окончания работ, может напугать клиентов.

«Отражение денежных средств на карт-счетах произойдет после окончания технологических работ. Это касается следующих операций: зачисление средств на карт-счета, их перевод с карты на карт-счет, а в отдельных случаях — пополнение карт-счетов через ЕРИП», — пояснили в банке.

Трудности с использованием карт могут возникнуть не только в мобильном приложении, но и в магазинах, и при работе с банкоматами, предупредили в банке.