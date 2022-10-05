Байден запретил Беларуси обменивать СДР на доллары

Опубликовано: 05.10.2022 08:21 , Обновлено: 05.10.2022

Президент США Джо Байден 4 октября подписал закон, которым запретил американскому министерству финансов участвовать в сделках, связанных с обменом Специальных прав заимствования (или СДР), которые принадлежат Беларуси или России.

Об этом сообщили на сайте Белого дома.

[info_b] Специальные права заимствования или СДР — это искусственное резервное и платежное средство, созданное Международным валютным фондом. Существует только в безналичном виде, как запись на банковских счетах. Банкноты никогда не выпускали.

СДР не является ни валютой, ни долговым обязательством. В настоящее время СДР, помимо расчётов между Фондом и его членами, используются 14 официальными организациями, так называемыми сторонними держателями СДР. СДР имеют свой курс и могут быть конвертированы в валюту. [/info_b]

Кроме того, Байден потребовал от Минфина «принимать меры для противодействия поддержке России и Беларуси».

Известно, что закон будет действовать 5 лет. Но его действие может прекратиться и досрочно в случае, если президент США подтвердит Конгрессу, что Беларуси и Россия «прекратили дестабилизационную деятельность по суверенитету и территориальной целостности Украины». Или если это отвечает национальным интересам США.

Напомним, что летом 2021 года Международный валютный фонд одобрил выделение 650 млрд долларов на восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса. Беларуси полагалось около 950 млн долларов в виде СДР. Их можно было продать любому члену МВФ, который захочет купить.

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