AliExpress и Joom удалили часть товаров, продаваемых белорусам

Опубликовано: 14.02.2026 10:43 , Обновлено: 14.02.2026

Крупные иностранные онлайн-маркетплейсы AliExpress и Joom выполнили требования белорусских властей и заблокировали карточки товаров, которые, по словам чиновников, содержали признаки экстремистской символики. Об этом сообщило в пятницу Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Ведомство сообщило, что обнаружило нарушения в ходе мониторинга ещё в январе 2026 года. По данным МАРТ, на площадках продавались флаги, значки и наклейки, подпадающие под определение экстремистской атрибутики.

«МАРТ в ходе проведенного мониторинга иностранных интернет-площадок Aliexpress и Joom в январе 2026 г. выявлена реализация товаров, имеющих признаки экстремистской символики, и атрибутика», — говорится в заявлении министерства.

Информация была направлена в Министерство внутренних дел и Министерство информации для принятия мер реагирования. Для урегулирования ситуации в феврале представители МАРТ провели встречи с представителями маркетплейсов.

«После чего осуществлена блокировка карточек товаров по представленным МАРТ материалам», — отчитались в ведомстве.

Ни министерство информации, ни представители AliExpress и Joom пока официально не комментировали детали претензий и перечня заблокированных товаров.

AliExpress, принадлежащий китайской Alibaba Group, и латвийский Joom достаточно популярны в Беларуси благодаря широкому ассортименту и низким ценам на товары из Китая. В случае отказа выполнять требования МАРТ Беларуси, согласно белорусским законам, деятельность площадок могла быть заблокирована на территории Республики.