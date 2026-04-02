Адвокаты на примере показали белорусским бизнесменам как правильно спорить с контролёрами

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Опубликовано: 02.04.2026 09:13 , Обновлено: 02.04.2026

В Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) рассказали случай, как помогли небольшой компании в споре с наемными сотрудниками и контролёрами, которые по их заявлению пришли с проверкой.

Все события реальные и происходили в Лидском районе. Собственник недавно созданной организации столкнулся с проверкой трудовой инспекции после заявлений двух бывших работников.

Те утверждали, что более 20 дней работали без договора (с момента регистрации фирмы). Компании в случае подтверждения обвинений всё это грозило доначислением взносов в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН), подоходного налога и крупными штрафами (с августа 2025 года скрытая зарплата влечёт взносы ~160 BYN (белорусских рублей) в день за человека).

Собственник компании обратился к адвокатам за помощью в общении с контролёрами. И те, принявшись за дело, начали собирать доказательства, что претензии работников не были обоснованны. Ну почти.

Юрист через ходатайство об истребовании документов у арендодателя доказал, что помещение передано клиенту только с 1 октября, поэтому работа более 20 дней объективно была никак невозможна.

При этом бизнесмен всё-таки признал, что работники осуществляли трудовую деятельность без оформления на протяжении 2 дней. В итоге он добровольно оформил отношения с бывшими сотрудниками за 2 фактических дня работы, уплатил налоги и взносы.

Суд всё равно состоялся, где адвокат просил заменить штраф на предупреждение (статья 8.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП)), так как компания только открылась и ранее нарушений не было.

Результат слушаний был такой: суд признал 2 дня работы без оформления. За это компании выписали штраф в размере 6 базовых величин. А также компания должна была внести в ФСЗН ~600 BYN (белорусских рублей). Таким образом адвокаты смогли сократить финансовые потери в 2–10 раз.

По этому поводу адвокат юридической консультации Лидского района Бурак Никита пояснил, что белорусским компаниям не стоит отрицать вину в общении с государственными контролёрами.

“Важно не отрицать факт нарушения, а активно доказывать фактические обстоятельства дела. Своевременное устранение нарушений, подача уточнённых документов и расчётов демонстрируют добросовестность клиента и позволяют применить более мягкую меру ответственности”, - заявил юрист.

А “ключом к успеху” он назвал планирование действий с учётом налоговых последствий и оперативное реагирование на претензии в любом государственном органе (не только в налоговом).