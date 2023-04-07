Activia и Actimel в Беларуси — всё? Французская Danone решила отказаться от брендов в РФ

Опубликовано: 07.04.2023 14:38 , Обновлено: 07.04.2023

Французская компания Danone планирует отказаться от глобальных брендов Alpro, Activia, Actimel и самого Danone в РФ после продажи российского бизнеса . Об этом 7 апреля сообщили «Известия» со ссылкой на источники. Что будет с белорусской продукцией?

[info_b]Основные направления деятельности компании — молочные продукты, детское и медицинское питание, минеральная вода. Продукция выпускается под такими известными марками, как Danone, Активиа, Actimel, Растишка, Fantasia, Danissimo, Evian, Badoit, Volvic, Raumplus и др.[/info_b]

В «Danone Россия» подтвердили СМИ, что изучают разные «возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка».

Один из вариантов, это то, что вместо основных марок Danone может использовать название «Простоквашино». К слову, под этим брендом уже сейчас выпускаю творожки, йогурты и т.д.

Второй — Danone может быть не против, что российская компания даст продукции созвучные названия. Например, «АктивиЯ» вместо «АктивиА».

Что касается продукции Danone в Беларуси, то пока каких-то конкретных новостей нет. Однако, как пишут некоторые СМИ, Activia, Alpro, Actimel, Danone и другое в нашу страну привозили из России. Поэтому в привычном виде эти продукты могут исчезнуть.

В офисе Danone Беларусь информацию не комментировали.