За килограмм этого белорусского сорняка в ЕС предлагают 1000 евро. Когда собирать?

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Опубликовано: 08.09.2023 08:14 , Обновлено: 07.09.2023

В Беларуси к этому растению мы часто относимся как к сорняку, который достаточно тяжело вывести с огорода. Однако на западе европейского континента, особенно в Германии, Бельгии и Франции, за килограмм его исключительных побегов предлагают до 1000 евро за килограмм.

Речь идёт о диком хмеле. Растение, известное главным образом как ингредиент пива, скрывает богатство вкуса, которое ценят гурманы в Европе. Наибольший интерес вызывают белые побеги хмеля, напоминающие по внешнему виду и вкусу миниатюрную белую спаржу. Собирают их очень ранней весной.

Но белорусам стоит узнать о драгоценности хмеля лучше осенью, ведь многие вычищают свои приусадебные участки и огороды именно в эту пору. И под топор и лопату попадает и разросшийся до невозможного хмель.

В кулинарном мире различают два вида побегов хмеля — белые и зеленые, похожие на спаржу. Белые побеги – это те, которые не выходят над поверхностью земли. Их сложнее собирать, но и они намного дороже. В Германии, Бельгии и Нидерландах они стоят целое состояние, а сбор их начинается ранней весной.

Вот так собирают белые побеги хмеля

В свою очередь, зеленые побеги , хотя и ценятся несколько меньше, чем белые, тоже имеют свое место на кухне. Их часто можно встретить на диких лугах или в садах, где с ними обращаются как с сорняками. Их собирают в основном в марте, апреле и, возможно, в мае. Лучшие из них имеют длину около 15 см и шесть листьев. Они легко отделяются от стебля, что говорит об их исключительном качестве.

Во Франции белые побеги хмеля называют jets de houblon и часто подают со сливочным соусом и яйцами-пашот. Их приготовление требует некоторой практики, поэтому стоит поискать вдохновение в зарубежных рецептах. Ростки хмеля собирают с большой осторожностью.

Так выглядит классическое блюдо из побегов хмеля.

Хрустящие и чисто-белые побеги едят сырыми или приготовленными. В холодильнике они хранятся всего несколько дней. Поэтому лучше всего есть их как можно скорее.

Польза и вред хмеля

Хмель является одним из основных ингредиентов пива и играет важную роль в его вкусе и аромате. Однако, хмель также имеет свои пользу и вред для здоровья.

Польза хмеля:

Хмель содержит полифенолы, которые имеют антиоксидантные свойства и могут защищать организм от свободных радикалов.

Хмель содержит ксантогумолы, которые могут помочь снизить уровень холестерина в крови и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Хмель содержит лупулин, который может иметь противовоспалительные свойства и помочь уменьшить риск развития некоторых заболеваний, таких как рак и болезнь Альцгеймера.

Вред хмеля: