Эти знакомые с детства всем белорусам ягоды вызвали жаркие споры: "Всю жизнь они какалуша"

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Опубликовано: 14.07.2025 11:13 , Обновлено: 12.08.2025

Десятки тысяч просмотров и сотни комментариев собрало видео с миской ягод, таких знакомых с детства большинству белорусов. Тем удивительнее было увидеть споры, как же эта ягода называется.

“Всё детство ею объедалась. Самая вкусная ягода для меня”, – написала одна из пользовательниц TikTok.

Зрители выдвинули сразу несколько теорий и совершенно разных названий.

Были те, кто назвал вкусные ягоды – шелковицей .

“Шелковица – это совсем другое, эту называли каринка!” – возразил один из подписчиков TikTok.

“Барбарис у нас называют”, – предложил ещё один зритель.

Но тут же получил ответ, что “барбарис – красный, почти на всю ягоду косточка, кислый, не вкусный”, и используют его в основном в плов.

“Барбарисом иргу назвать – мощно, конечно, они ни по форме, ни по цвету, ни по размеру не похожи”, – возмутился кто-то.

“Бедный барбарис. Кого только его именем не называют: и золотистскую смородину, и иргу, и йошту”, – сокрушался ещё один из зрителей.

Были и те, кто дал сразу несколько названий: “Карынка или Барбарис. У нас в Беларуси. А вообще ИРГА”.

“Ирга. После этих ягод все синими ходили, очень хорошо красят и одежду, и язык”, – написал ещё один зритель.

Ему возразил другой комментатор:“В первый раз слышу название ИРГА. В моём детстве это был ПИРУС”.

Что на видео и как отличить бузину от ирги?

Знать название ягод - полезное дело. Одни хорошо подходят для варенья или так покушать, другие чаще используются как ингредиент в популярных блюдах, а сами по себе - кислятина. Мы разобрались для вас, что же на видео.

На самом деле на видео – ягоды ирги . Растение обычно имеет вид кустарника или уже небольшого дерева, относится к семейству Розовые.

Ягоды ирги тёмно-пурпурного цвета, сладкие, и часто из них варят варенье и джемы. И да, в сыром виде – для многих белорусов – просто обалденное воспоминание из детства.

А вот бузина – это на самом деле другое растение. Относится к семейству Калиновые.

Отличить иргу и бузину можно по форме и цвету ягод. Ирга более крупная и круглая. У бузины же ягоды растут кистями, как у рябины или калины. Также стоит помнить, что бузина созревает осенью, в то время как ирга – уже в июле.

Ну и главное отличие : ирга обычно сладкая, а бузина в основном кислая.