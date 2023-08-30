Варенье из этого полезного овоща должен попробовать каждый. Узнали, как его готовят французы

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Опубликовано: 30.08.2023 11:47 , Обновлено: 07.09.2023

Вы когда-нибудь пробовали варенье из... лука? Да, это не ошибка. Мы привыкли, что такой десерт, как правило, делают из фруктов или ягод, однако во Франции луковое варенье (confit d'oignons) — очень известный и ценимый деликатес. Как приготовить и удивить всех гостей?

Что такое луковое варенье (мармелад)?

Confit d’oignon (луковый конфитюр) — это французский джем или соус из карамелизированного лука. Он обладает сладким вкусом и ароматом, а также может содержать специи и вино.

Луковое конфи своим вкусом “украсит” даже самый скромный отварной картофель так же, как и другие вареные овощи или свежую пасту, простой рис. Его также можно добавлять в супы, пироги, пирожки, класть на бутерброды или подавать к мясу (свиному, бараньему или дичи).

А еще можно использовать в качестве аперитива, макать в него сырые морковные палочки или соцветия цветной капусты.

Рецепт лукового варенья относительно прост, если у вас есть подходящие ингредиенты и терпение, чтобы добиться идеального результата.

Рецепт лукового варенья

Чтобы приготовить луковый конфитюр, вам понадобятся следующие ингредиенты и примерно 25-30 минут:

4 очищенных и тонко нарезанных сладких или красных луковицы (около 400 г)

15 мл белого или красного вина по вашему вкусу;

5 мл красного винного уксуса (или яблочного уксуса, или бальзамического уксуса);

80 г белой сахарной пудры/коричневого сахара/меда;

соль и перец;

столовая ложка оливкового или сливочного масла.

[info_b]Пропорции в рецепте можно менять в зависимости от того, хотите ли вы, чтобы луковое варенье было более сладким (добавьте сахар или мед) или чтобы оно было кисловато-соленым (добавьте немного уксуса).[/info_b]

Способ приготовления:

Очистите и нарежьте лук. В кастрюле обжарьте лук в масле, не подрумянивая, стараясь выпарить как можно больше воды. Добавьте сахар и мед, затем варите до начала карамелизации (будьте осторожны, чтобы не обжечься). Деглазируйте уксусом, чтобы выпустить все соки из кастрюли, и дайте остыть. Затем добавьте вино и варите на среднем огне, помешивая, пока лук не будет хорошо приготовлен и не карамелизируется (на этом этапе вы можете приправить и добавить специи). Остановитесь на желаемой консистенции (немного жидкой или более плотной) и перелейте засахаренный лук в очень чистую банку для варенья.

Храните в холодильнике после охлаждения.

[info_b]Можно попробовать заменить часть лука луком-шалотом, вкус будет более насыщенным.[/info_b]

Какие специи добавить в луковое варенье?

Если вы хотите придать остроту луковому конфи, отдайте предпочтение меду. Вот список специй, которые прекрасно сочетаются с засахаренным луком:

свежий или молотый имбирь (можно сочетать с изюмом);

корица;

гвоздика;

мускатный орех;

тимьян;

карри.

В чем польза лука?

Лук — это овощ, который богат питательными веществами и имеет множество полезных свойств для здоровья::

Укрепляет иммунную систему. Лук содержит антиоксиданты и фитонциды, которые помогают укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций. Снижает уровень холестерина. Лук содержит сульфиды, которые помогают снизить уровень холестерина в крови и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Улучшает пищеварение. Этот овощ также содержит вещества, которые помогают улучшить пищеварение и предотвратить запоры. Снижает уровень сахара в крови. А еще лук содержит алицин, который помогает снизить уровень сахара в крови и уменьшить риск развития диабета. Улучшает здоровье кожи и волос. Кроме того, лук содержит витамин С и кварцетин, которые помогают улучшить здоровье кожи и волос.

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