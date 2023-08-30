Варенье из этого полезного овоща должен попробовать каждый. Узнали, как его готовят французы
Вы когда-нибудь пробовали варенье из... лука? Да, это не ошибка. Мы привыкли, что такой десерт, как правило, делают из фруктов или ягод, однако во Франции луковое варенье (confit d'oignons) — очень известный и ценимый деликатес. Как приготовить и удивить всех гостей?
Что такое луковое варенье (мармелад)?
Confit d’oignon (луковый конфитюр) — это французский джем или соус из карамелизированного лука. Он обладает сладким вкусом и ароматом, а также может содержать специи и вино.
Луковое конфи своим вкусом “украсит” даже самый скромный отварной картофель так же, как и другие вареные овощи или свежую пасту, простой рис. Его также можно добавлять в супы, пироги, пирожки, класть на бутерброды или подавать к мясу (свиному, бараньему или дичи).
А еще можно использовать в качестве аперитива, макать в него сырые морковные палочки или соцветия цветной капусты.
Рецепт лукового варенья относительно прост, если у вас есть подходящие ингредиенты и терпение, чтобы добиться идеального результата.
Рецепт лукового варенья
Чтобы приготовить луковый конфитюр, вам понадобятся следующие ингредиенты и примерно 25-30 минут:
- 4 очищенных и тонко нарезанных сладких или красных луковицы (около 400 г)
- 15 мл белого или красного вина по вашему вкусу;
- 5 мл красного винного уксуса (или яблочного уксуса, или бальзамического уксуса);
- 80 г белой сахарной пудры/коричневого сахара/меда;
- соль и перец;
- столовая ложка оливкового или сливочного масла.
[info_b]Пропорции в рецепте можно менять в зависимости от того, хотите ли вы, чтобы луковое варенье было более сладким (добавьте сахар или мед) или чтобы оно было кисловато-соленым (добавьте немного уксуса).[/info_b]
Способ приготовления:
- Очистите и нарежьте лук.
- В кастрюле обжарьте лук в масле, не подрумянивая, стараясь выпарить как можно больше воды.
- Добавьте сахар и мед, затем варите до начала карамелизации (будьте осторожны, чтобы не обжечься).
- Деглазируйте уксусом, чтобы выпустить все соки из кастрюли, и дайте остыть.
- Затем добавьте вино и варите на среднем огне, помешивая, пока лук не будет хорошо приготовлен и не карамелизируется (на этом этапе вы можете приправить и добавить специи).
- Остановитесь на желаемой консистенции (немного жидкой или более плотной) и перелейте засахаренный лук в очень чистую банку для варенья.
Храните в холодильнике после охлаждения.
[info_b]Можно попробовать заменить часть лука луком-шалотом, вкус будет более насыщенным.[/info_b]
Какие специи добавить в луковое варенье?
Если вы хотите придать остроту луковому конфи, отдайте предпочтение меду. Вот список специй, которые прекрасно сочетаются с засахаренным луком:
- свежий или молотый имбирь (можно сочетать с изюмом);
- корица;
- гвоздика;
- мускатный орех;
- тимьян;
- карри.
В чем польза лука?
Лук — это овощ, который богат питательными веществами и имеет множество полезных свойств для здоровья::
- Укрепляет иммунную систему. Лук содержит антиоксиданты и фитонциды, которые помогают укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций.
- Снижает уровень холестерина. Лук содержит сульфиды, которые помогают снизить уровень холестерина в крови и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- Улучшает пищеварение. Этот овощ также содержит вещества, которые помогают улучшить пищеварение и предотвратить запоры.
- Снижает уровень сахара в крови. А еще лук содержит алицин, который помогает снизить уровень сахара в крови и уменьшить риск развития диабета.
- Улучшает здоровье кожи и волос. Кроме того, лук содержит витамин С и кварцетин, которые помогают улучшить здоровье кожи и волос.
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