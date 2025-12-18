Такую картошку вы ещё не готовили. Подойдет не только для новогоднего стола

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Опубликовано: 18.12.2025 14:05 , Обновлено: 18.12.2025

Говоря про новогодний или рождественский стол, мы часто вспоминаем оливье, селедку под шубой и, конечно, картошку. Хотя просто сварить — тоже вариант, иногда хочется попробовать что-то новое, но не очень сложное. Мы нашли рецепт, который откроет вкус практически всеми любимого корнеплода с другой стороны. При этом на кухне придется провести не намного больше времени.

А блюдо из приготовленной таким образом картошки вам захочется повторять снова и снова.

Этот изумительный на вид и на вкус картофельный гарнир (не путать с драниками!) приготовить совсем несложно. И он станет не просто очень вкусным дополнением, но и украшением стола.

Давайте разберемся, что потребуется из ингредиентов:

1 кг крахмалистого картофеля

100 г тертого твердого сыра

1 яйцо

2–3 столовые ложки сливок или молока

1 небольшая луковица (по желанию, но это очень вкусно)

1–2 столовые ложки измельченного шнитт-лука (зеленый лук тоже подойдет)

Соль, черный перец

Щепотка мускатного ореха (по желанию, но для праздничного настроения)

Растительное или сливочное масло для смазывания форм

Что ж, пока все совсем недорого и выглядит несложно. Все составляющие легко найти в ближайшем магазине, даже в самом отдаленном агрогородке Беларуси (разве что зеленый лук под вопросом).

Как приготовить

Если кому-то показалось, что придется пройти через стадию пюре, то вы не ошибаетесь. Почистите картофель, нарежьте его на дольки и отварите в подсоленной воде до полной мягкости.

Затем слейте воду и хорошо разомните картофель, пока он еще горячий, до получения однородной и пышной массы. Не поддавайтесь соблазну и не используйте миксеры и блендеры. Нам не нужен клейстер или резиновое пюре. Оно должно быть легким и нежным.

Дальше все просто. В картофельное пюре добавьте яйцо, сливки (или молоко), тертый сыр и нарезанный зеленый лук. Приправьте солью, перцем и мускатным орехом, если решили его использовать (очень рекомендуем).

Полученная смесь должна быть густой, но мягкой — такой, чтобы ее можно было легко формовать.

Если вы решили использовать головку лука, то его надо предварительно пассеровать. А затем тоже добавить в пюре.

Смажьте формочки для кексов (маффинов) или что-то похожее сливочным маслом. Выложите картофельную смесь в формочки, слегка прижмите и посыпьте сверху щепоткой сыра.

[inf]А затем выпекайте в духовке, предварительно разогретой до 190 °C, около 30 минут, пока полученные «кексы» не подрумянятся, приобретут золотистый цвет и начнут легко отходить от краев формы.[/inf]