Такую картошку вы ещё не готовили. Подойдет не только для новогоднего стола
Говоря про новогодний или рождественский стол, мы часто вспоминаем оливье, селедку под шубой и, конечно, картошку. Хотя просто сварить — тоже вариант, иногда хочется попробовать что-то новое, но не очень сложное. Мы нашли рецепт, который откроет вкус практически всеми любимого корнеплода с другой стороны. При этом на кухне придется провести не намного больше времени.
А блюдо из приготовленной таким образом картошки вам захочется повторять снова и снова.
Этот изумительный на вид и на вкус картофельный гарнир (не путать с драниками!) приготовить совсем несложно. И он станет не просто очень вкусным дополнением, но и украшением стола.
Давайте разберемся, что потребуется из ингредиентов:
- 1 кг крахмалистого картофеля
- 100 г тертого твердого сыра
- 1 яйцо
- 2–3 столовые ложки сливок или молока
- 1 небольшая луковица (по желанию, но это очень вкусно)
- 1–2 столовые ложки измельченного шнитт-лука (зеленый лук тоже подойдет)
- Соль, черный перец
- Щепотка мускатного ореха (по желанию, но для праздничного настроения)
- Растительное или сливочное масло для смазывания форм
Что ж, пока все совсем недорого и выглядит несложно. Все составляющие легко найти в ближайшем магазине, даже в самом отдаленном агрогородке Беларуси (разве что зеленый лук под вопросом).
Как приготовить
Если кому-то показалось, что придется пройти через стадию пюре, то вы не ошибаетесь. Почистите картофель, нарежьте его на дольки и отварите в подсоленной воде до полной мягкости.
Затем слейте воду и хорошо разомните картофель, пока он еще горячий, до получения однородной и пышной массы. Не поддавайтесь соблазну и не используйте миксеры и блендеры. Нам не нужен клейстер или резиновое пюре. Оно должно быть легким и нежным.
Дальше все просто. В картофельное пюре добавьте яйцо, сливки (или молоко), тертый сыр и нарезанный зеленый лук. Приправьте солью, перцем и мускатным орехом, если решили его использовать (очень рекомендуем).
Полученная смесь должна быть густой, но мягкой — такой, чтобы ее можно было легко формовать.
Если вы решили использовать головку лука, то его надо предварительно пассеровать. А затем тоже добавить в пюре.
Смажьте формочки для кексов (маффинов) или что-то похожее сливочным маслом. Выложите картофельную смесь в формочки, слегка прижмите и посыпьте сверху щепоткой сыра.
[inf]А затем выпекайте в духовке, предварительно разогретой до 190 °C, около 30 минут, пока полученные «кексы» не подрумянятся, приобретут золотистый цвет и начнут легко отходить от краев формы.[/inf]