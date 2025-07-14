Овсяное печенье станет ещё вкуснее, если добавить один ингредиент. Как приготовить сладкое без сахара?

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Опубликовано: 14.07.2025 08:36 , Обновлено: 14.07.2025

Овсяное печенье — прекрасный пример того, как можно приготовить по-настоящему вкусный и полезный перекус за считанные минуты. Вам не нужен миксер или куча ингредиентов. А если добавить туда банан - сладость заиграет по-новому. Тем более, что в таком случае можно не сыпать в тесто сахар.

Впрочем, никто не мешает вам докинуть в выпечку кокосовой стружки или корицы, насыпать ложку какао или даже натёртый кусочками темный шоколад (лучше тоже без сахара). Каки будет результат? Золотистое и хрустящее снаружи печенье, слегка влажное внутри, и такое же сытное, как полноценный завтрак.

Бананы придают блюду естественную сладость и сочность, что позволяет отказаться от сахара, а овсянка обеспечивает отличный объём, порцию клетчатки, а значит и энергии. Впрочем, помимо клетчатки, овсянка также содержит витамины группы B, магний, цинк и бета-глюканы, которые поддерживают иммунитет, улучшают пищеварение и помогают поддерживать здоровый уровень холестерина.

А ещё такое печенье очень просто готовить. Причем все ингредиенты доступные и недорогие. В итоге вы получите отличный вариант перекуса по хорошей цене, приготовленный за считанные минуты. Берите печеньки с собой на работу давайте детям в качестве сладкой альтернативы полднику. Кстати, домашнее овсяное печенье отлично хранится 2–3 дня в герметичном контейнере.

Как приготовить овсяное печенье с бананом?

Вот самый простой рецепт-основа. Вы можете изменять его, добавляя орешки, сухофрукты и даже хлопья из других злаков. Все, как вы пожелаете.

Ингредиенты для овсяного печенья с бананом (около 15 штук):

5 столовых ложек овсяных хлопьев,

1 банан,

корица и/или какао (на ваш вкус),

вода (на глаз, но для начала попробуйте пару ложек).

Способ приготовления:

Вымойте, очистите и нарежьте банан на небольшие кусочки. Поместите банан, овсяные хлопья, кокосовую стружку и щепотку корицы в чашу блендера.

Добавьте немного воды и перемешайте до образования однородной густой массы.

Выложите печенье (по 1 ложке теста на печеньку) на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Разогрейте духовку до 180°C.

Выпекайте около 15 минут. Выньте из духовки, когда печенье станет золотисто-коричневым.

Подавайте тёплым или холодным, как вам больше нравится.