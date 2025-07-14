Овсяное печенье станет ещё вкуснее, если добавить один ингредиент. Как приготовить сладкое без сахара?
Овсяное печенье — прекрасный пример того, как можно приготовить по-настоящему вкусный и полезный перекус за считанные минуты. Вам не нужен миксер или куча ингредиентов. А если добавить туда банан - сладость заиграет по-новому. Тем более, что в таком случае можно не сыпать в тесто сахар.
Впрочем, никто не мешает вам докинуть в выпечку кокосовой стружки или корицы, насыпать ложку какао или даже натёртый кусочками темный шоколад (лучше тоже без сахара). Каки будет результат? Золотистое и хрустящее снаружи печенье, слегка влажное внутри, и такое же сытное, как полноценный завтрак.
Бананы придают блюду естественную сладость и сочность, что позволяет отказаться от сахара, а овсянка обеспечивает отличный объём, порцию клетчатки, а значит и энергии. Впрочем, помимо клетчатки, овсянка также содержит витамины группы B, магний, цинк и бета-глюканы, которые поддерживают иммунитет, улучшают пищеварение и помогают поддерживать здоровый уровень холестерина.
А ещё такое печенье очень просто готовить. Причем все ингредиенты доступные и недорогие. В итоге вы получите отличный вариант перекуса по хорошей цене, приготовленный за считанные минуты. Берите печеньки с собой на работу давайте детям в качестве сладкой альтернативы полднику. Кстати, домашнее овсяное печенье отлично хранится 2–3 дня в герметичном контейнере.
Как приготовить овсяное печенье с бананом?
Вот самый простой рецепт-основа. Вы можете изменять его, добавляя орешки, сухофрукты и даже хлопья из других злаков. Все, как вы пожелаете.
Ингредиенты для овсяного печенья с бананом (около 15 штук):
- 5 столовых ложек овсяных хлопьев,
- 1 банан,
- корица и/или какао (на ваш вкус),
- вода (на глаз, но для начала попробуйте пару ложек).
Способ приготовления:
- Вымойте, очистите и нарежьте банан на небольшие кусочки. Поместите банан, овсяные хлопья, кокосовую стружку и щепотку корицы в чашу блендера.
- Добавьте немного воды и перемешайте до образования однородной густой массы.
- Выложите печенье (по 1 ложке теста на печеньку) на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Выпекайте около 15 минут. Выньте из духовки, когда печенье станет золотисто-коричневым.
Подавайте тёплым или холодным, как вам больше нравится.