Облако на завтрак. Как быстро и просто приготовить как бы японский омлет

Опубликовано: 18.11.2025 11:04 , Обновлено: 18.11.2025

Это блюдо, которые легко обманет глаза. Вы смотрите на изящное, воздушное творение и думаете, что за ним стоят часы труда на кухне. А на деле — это простой японский омлет, который готовится из яиц, сахара (или сахарозаменителей) и капли масла. Он мягкий, нежный и очень вкусный.

В Японии этот омлет, известный как тамагояки , существует в разных ипостасях. Бывают соленые версии, которые подают с рисом, а бывают сладкие — те, что легко сойдут за изысканный десерт. Тот вариант, о котором пойдет речь, стал особенно популярен на Западе. Он напоминает съедобное облако и готовится по принципу, знакомому всем любителям безе и суфле.

«Нечто среднее между пышной яичницей и летним десертом»

Откуда взялся чудо-рецепт? Кстати, классический тамагояки (дословно переводится как «жареное яйцо») готовят послойно сворачивая поджаренную яичную смесь на сковороде. Это кропотливый процесс. Также в традиционный тамагояки часто добавляют чуть соевого соуса, мирина и даси.

Однако западные кулинары, вдохновившись идеей, пошли другим путем. Они решили не сворачивать, а взбивать. Причем, взбивать белки отдельно до крепких пиков, а уже потом соединять с желтками. Так и родился этот гибрид — нечто среднее между яичницей-болтуньей, блинчиком-суфле и легким десертом.

Тем не менее, японская кухня богата на воздушные омлеты. Например, омурэйс (омлет по-западному) или суфле-тамагояки , который действительно готовится с взбитыми белками и приобрел популярность в японских кафе и социальных сетях.

При этом главный козырь блюда, помимо потрясающего вкуса, — его простота. Ингредиенты найдутся на любой кухне, а сам процесс не занимает много времени и тем более не требует больших навыков в кулинарии. При этом результат выглядит так, словно вы провели полдня у плиты. В Японии омлет традиционно едят на завтрак или кладут в ланч-бокс бэнто . Но и в качестве быстрого, почти невесомого десерта он подходит идеально.

Как приготовить съедобное облако: проще простого

Для приготовления понадобится всего три основных компонента:

6 яиц

3 столовые ложки сахара (подойдет и эритрит, и ксилит)

20 г сливочного масла (можно заменить кокосовым или другим растительным)

Дальше — дело техники. Естественно, нужна сковорода с высокими бортами и прозрачная крышка, чтобы наблюдать за процессом жарки.

[inf] Бэнто — японский термин для однопорционной упакованной еды, обычно это ланч-бокс, содержащий рис, рыбу или мясо и маринованные или приготовленные овощи.

Омурэйс — японская адаптация западного омлета, часто подается с кетчупом или соусом демиглас и начинкой из риса. [/inf]

От белков до облака: шаг за шагом

Первым делом разделите белки и желтки. Белки взбейте в устойчивую пену. Добавьте сахар и аккуратно вмешайте его в белки.

В отдельной миске слегка взбейте желтки. На разогретой сковороде с маслом обжарьте их буквально 2–3 минуты. А вот теперь главный фокус: вываливайте на желтки всю воздушную массу из белков. Накрывайте крышкой и томите на очень слабом огне 4–5 минут.

Готовый омлет нужно слегка придавить, разрезать пополам и сложить половинки друг на друга, придав классическую форму. Подавать же лучше сразу, пока он не осел и не остыл. Теплым — он бесподобен.

Это блюдо — настоящий холст для кулинарных экспериментов. Его можно полить:

любым сиропом;

медом;

растопленным шоколадом;

ванильным соусом.

Отлично, кстати, подойдут свежие ягоды или фрукты. Судя по японской традиции, не менее вкусен он с вишневым джемом, йогуртовой пастой или с порошком матча и черным кунжутом.