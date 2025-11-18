Облако на завтрак. Как быстро и просто приготовить как бы японский омлет
Это блюдо, которые легко обманет глаза. Вы смотрите на изящное, воздушное творение и думаете, что за ним стоят часы труда на кухне. А на деле — это простой японский омлет, который готовится из яиц, сахара (или сахарозаменителей) и капли масла. Он мягкий, нежный и очень вкусный.
В Японии этот омлет, известный как тамагояки , существует в разных ипостасях. Бывают соленые версии, которые подают с рисом, а бывают сладкие — те, что легко сойдут за изысканный десерт. Тот вариант, о котором пойдет речь, стал особенно популярен на Западе. Он напоминает съедобное облако и готовится по принципу, знакомому всем любителям безе и суфле.
«Нечто среднее между пышной яичницей и летним десертом»
Откуда взялся чудо-рецепт? Кстати, классический тамагояки (дословно переводится как «жареное яйцо») готовят послойно сворачивая поджаренную яичную смесь на сковороде. Это кропотливый процесс. Также в традиционный тамагояки часто добавляют чуть соевого соуса, мирина и даси.
Однако западные кулинары, вдохновившись идеей, пошли другим путем. Они решили не сворачивать, а взбивать. Причем, взбивать белки отдельно до крепких пиков, а уже потом соединять с желтками. Так и родился этот гибрид — нечто среднее между яичницей-болтуньей, блинчиком-суфле и легким десертом.
Тем не менее, японская кухня богата на воздушные омлеты. Например, омурэйс (омлет по-западному) или суфле-тамагояки , который действительно готовится с взбитыми белками и приобрел популярность в японских кафе и социальных сетях.
При этом главный козырь блюда, помимо потрясающего вкуса, — его простота. Ингредиенты найдутся на любой кухне, а сам процесс не занимает много времени и тем более не требует больших навыков в кулинарии. При этом результат выглядит так, словно вы провели полдня у плиты. В Японии омлет традиционно едят на завтрак или кладут в ланч-бокс бэнто . Но и в качестве быстрого, почти невесомого десерта он подходит идеально.
Как приготовить съедобное облако: проще простого
Для приготовления понадобится всего три основных компонента:
- 6 яиц
- 3 столовые ложки сахара (подойдет и эритрит, и ксилит)
- 20 г сливочного масла (можно заменить кокосовым или другим растительным)
Дальше — дело техники. Естественно, нужна сковорода с высокими бортами и прозрачная крышка, чтобы наблюдать за процессом жарки.
[inf] Бэнто — японский термин для однопорционной упакованной еды, обычно это ланч-бокс, содержащий рис, рыбу или мясо и маринованные или приготовленные овощи.
Омурэйс — японская адаптация западного омлета, часто подается с кетчупом или соусом демиглас и начинкой из риса. [/inf]
От белков до облака: шаг за шагом
Первым делом разделите белки и желтки. Белки взбейте в устойчивую пену. Добавьте сахар и аккуратно вмешайте его в белки.
В отдельной миске слегка взбейте желтки. На разогретой сковороде с маслом обжарьте их буквально 2–3 минуты. А вот теперь главный фокус: вываливайте на желтки всю воздушную массу из белков. Накрывайте крышкой и томите на очень слабом огне 4–5 минут.
Готовый омлет нужно слегка придавить, разрезать пополам и сложить половинки друг на друга, придав классическую форму. Подавать же лучше сразу, пока он не осел и не остыл. Теплым — он бесподобен.
Это блюдо — настоящий холст для кулинарных экспериментов. Его можно полить:
- любым сиропом;
- медом;
- растопленным шоколадом;
- ванильным соусом.
Отлично, кстати, подойдут свежие ягоды или фрукты. Судя по японской традиции, не менее вкусен он с вишневым джемом, йогуртовой пастой или с порошком матча и черным кунжутом.