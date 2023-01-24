Как приготовить кетчуп из... бананов. Экзотическое, но простое филлипинское блюдо

Опубликовано: 24.01.2023 11:00 , Обновлено: 23.01.2023

Слово «кетчуп» явно ассоциируется с очень популярным соусом на основе помидоров. Однако филиппинцы доказали, что его также можно приготовить из... бананов. Кетчуп получается очень вкусным и ароматным, его стоит попробовать каждому.

Рецепт бананового кетчупа родился во время Второй мировой войны, когда грузовые перевозки замерли, а помидоры перестали поступать на Филлипинские острова. Затем технологу пищевой промышленности Марии Ю. Оросе пришла в голову идея заменить их в соусе на бананы. В 1942 году началось производство кетчупа из этих фруктов, который быстро завоевал большую популярность.

По сей день сладко-острый соус является одним из любимых дополнений к филиппинским блюдам. Его используют с блюдами из пасты, омлетами, хот-догами, гамбургерами, картофелем фри, жареным или приготовленным на гриле мясом (особенно птицей), рыбой или морепродуктами. Он придает аромат бутербродам и десертам, даже мороженому.

Как приготовить банановый кетчуп

Вам понадобятся:

2-3 спелых банана (можно слегка почерневшие);

луковица небольшого размера;

чеснок — 2 зубчика;

свежий тертый имбирь — 1 ч.л.;

сахар — 3-4 ст.л;

белый винный уксус (можно яблочный) — 1/2 стакана;

куркума;

кайенский перец (можно заменить паприкой, красным перцем или халапеньо);

томатная паста — 3 ст.л.;

растительное масло для обжарки.

Начните с обжаривания в раскаленном масле мелко нарезанного лука, измельченного чеснока и тертого имбиря. Минут через пять добавьте раздавленные вилкой бананы (стакан), сахар. А также томатную пасту, которой нет в оригинальных филиппинских рецептах, но будет правильно добавить в кетчуп правильный цвет.

Все хорошо перемешайте, а через 2-3 минуты добавьте белый винный уксус, воду и щепотку куркумы и перца. Снова хорошо перемешайте, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите соус 10 минут, пока он слегка не загустеет.

Снимите с огня и дайте кетчупу немного остыть, и, наконец, перемешайте до получения однородной гладкой консистенции.

К слову, бананы в Беларуси сейчас стоят почти в два раза дешевле, чем помидоры. Например, на сайте E-dostavka цена на килограмм бананов составляет 4,45 BYN, а на килограмм томатов — 7,55 BYN.