Как белорусам сделать котлеты из недорогой и популярной колбасы? Нашли старый польский рецепт

Опубликовано: 21.03.2023 12:44 , Обновлено: 21.03.2023

В детстве не только деревья были большими, но и еда – вкуснее и питательнее, убеждены многие. Мамы и бабушки каждого из нас умели из самых простых продуктов приготовить вкуснейшее блюдо. Сегодня выбор продуктов, доступных домашним кулинарам, гораздо больше, но научиться готовить, “как мама в детстве”, удается далеко не каждому.

Нашли простой рецепт котлет, который был популярен у польских домохозяек 30 лет назад и который можно без труда повторить на любой белорусской кухне. Основным ингредиентом этого рецепта стала недорогая и популярная у белорусов вареная колбаса – мортаделла.

Вкус котлет из мортаделлы с детства знаком многим полякам – сытные и жирные, их ели как в виде отдельного блюда, так и в виде бутербродов, сообщает издание Pysznosci.pl.

Для приготовления этого простого блюда потребуются следующие ингредиенты :

5 ломтиков мортаделлы

5 ломтиков сыра (по желанию)

2-3 яйца

1 чашка панировочных сухарей

масло для жарки

Способ приготовления:

Если вы решили использовать сыр, то ломтики мортаделлы нужно нарезать не слишком тонко. Затем в этом ломтике нужно прорезать “карман” и положить внутрь кусочек сыра.

В глубокой тарелке взбить яйца, а в другую насыпать панировочные сухари. Обвалять ломтики мортаделлы сначала в яйце, а затем в панировочных сухарях. Проделать это дважды.

Разогреть масло в сковороде. Обжарить котлетки из мортаделлы с обеих сторон, пока панировка не подрумянится.

Обсушить котлеты, чтобы убрать лишнее масло.

Поляки традиционно лакомятся такими котлетами из мортаделлы вместе с маринованными огурцами.