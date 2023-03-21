Как белорусам сделать котлеты из недорогой и популярной колбасы? Нашли старый польский рецепт
В детстве не только деревья были большими, но и еда – вкуснее и питательнее, убеждены многие. Мамы и бабушки каждого из нас умели из самых простых продуктов приготовить вкуснейшее блюдо. Сегодня выбор продуктов, доступных домашним кулинарам, гораздо больше, но научиться готовить, “как мама в детстве”, удается далеко не каждому.
Нашли простой рецепт котлет, который был популярен у польских домохозяек 30 лет назад и который можно без труда повторить на любой белорусской кухне. Основным ингредиентом этого рецепта стала недорогая и популярная у белорусов вареная колбаса – мортаделла.
Вкус котлет из мортаделлы с детства знаком многим полякам – сытные и жирные, их ели как в виде отдельного блюда, так и в виде бутербродов, сообщает издание Pysznosci.pl.
Для приготовления этого простого блюда потребуются следующие ингредиенты :
- 5 ломтиков мортаделлы
- 5 ломтиков сыра (по желанию)
- 2-3 яйца
- 1 чашка панировочных сухарей
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Если вы решили использовать сыр, то ломтики мортаделлы нужно нарезать не слишком тонко. Затем в этом ломтике нужно прорезать “карман” и положить внутрь кусочек сыра.
- В глубокой тарелке взбить яйца, а в другую насыпать панировочные сухари. Обвалять ломтики мортаделлы сначала в яйце, а затем в панировочных сухарях. Проделать это дважды.
- Разогреть масло в сковороде. Обжарить котлетки из мортаделлы с обеих сторон, пока панировка не подрумянится.
- Обсушить котлеты, чтобы убрать лишнее масло.
Поляки традиционно лакомятся такими котлетами из мортаделлы вместе с маринованными огурцами.