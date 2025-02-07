Эта кондитерская специя превратит гуляш в шедевр. А зачем наливать в подливу вино?

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Опубликовано: 07.02.2025 12:55 , Обновлено: 07.02.2025

Какой гуляш может быть вкуснее и аппетитнее, чем говяжий? Нежные тающие во рту волокна говядины не походят ни на одно другое мясо, но приготовить гуляш удачно получается не всегда. У каждого кулинара есть свои секреты для приготовления этого блюда, и никогда не будет лишним добавить их в свою кулинарную книгу. Telegraf.news нашёл рецепт, по которому гуляш всегда получается нежным и ароматным, и весь секрет в особенной специи и напитке.

Гуляш из говядины — одно из тех блюд, которое никогда не приедается. Но, возможно, это просто потому, что его готовят далеко не каждый день.

А всё потому, что говядина, будучи сравнительно дорогим мясом, довольно капризна. Во время тушения она нередко может сыграть злую шутку и стать жёсткой, сухой и просто безвкусной.

Однако сегодняшний рецепт — настоящий лайфхак по приготовлению идеального гуляша из говядины. Мясо по нему будет нежнее и вкуснее, чем обычно.

Определённую долю успеха этого рецепта составляют особые ингредиенты. Речь идет о корице и вине.

Да, корица больше ассоциируется с выпечкой, чем с мясом, но она прекрасно подчеркивает лёгкую сладость говядины и, как ни парадоксально, только усиливает мясной вкус.

Красное вино, в свою очередь, размягчит структуру мяса и сделает говядину приятно нежной. Попробовав этот рецепт, вы с большой вероятностью влюбитесь в него и захотите готовить гуляш чаще.

Как приготовить гуляш з говядины?

Ингредиенты:

1 кг говядины, желательно бедро, шея или голяшка,

3 средние моркови,

1 корень петрушки,

2-3 стебля сельдерея,

2 желтых луковицы,

2 зубчика чеснока,

500 мл говяжьего костного бульона (можно также использовать говяжий или говяжье-куриный бульон),

500 мл сухого красного вина,

специи: соль, перец, лавровый лист, сладкий перец, острый перец, корица,

по желанию: томатная паста.

Приготовление:

Для начала обсушите мясо бумажным полотенцем и нарежьте более крупными кубиками. Затем добавьте корицу, сладкую и острую паприку и поставьте в холодильник примерно на два часа, чтобы мясо замариновалось. В это время отдельно сварите говяжий бульон. Подготовьте кастрюлю с широким дном или большую сковороду и разогрейте три столовые ложки масла. Нарежьте лук тонкой соломкой и бросьте в разогретое масло. Когда они станут прозрачными, добавьте пропущенный через пресс чеснок. Обжарьте на сильном огне в течение минуты, затем добавьте говядину. Жарьте на сильном огне, пока мясо не «запечатается» со всех сторон. Не волнуйтесь, если оно начнет прилипать. Влейте горячий бульон в жареное мясо и деревянной лопаткой помешивайте, чтобы «отлепить» прилипшее мясо. Добавьте несколько лавровых листьев и тушите гуляш на слабом огне в течение часа. Очистите овощи и нарежьте кубиками. Через 30 минут тушений добавьте и их в мясной бульон. Затем добавьте 250 мл вина и подождите, пока алкоголь испарится. Продолжайте тушить гуляш на медленном огне в течение полутора часов. Когда мясо начнет становиться мягким, добавьте оставшееся вино, приправьте специями и томатной пастой (если используете). Готовьте гуляш до тех пор, пока он слегка не уварится (это не займет больше 30 минут), а весь алкоголь из вина не испарится.

Готовый гуляш подавайте с любимым гарниром из крупы, макаронами или картофельным пюре. Вы также можете подавать его с тостами с травами. Вариантов множество, и каждый из них вкусен.

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал о том, что мясной гуляш — любимое блюдо многих белорусов. Он прекрасно сочетается со множеством гарниров и имеет нежный и утончённый вкус. Большинство для придания густоты добавляют в гуляш муку, однако есть и другие способы добиться желанной консистенции. Одним из них поделилась в Instagram кулинарный блогер Анна Зиск. Чем такой вариант может быть лучше классического?

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