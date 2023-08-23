Блюдо из этих грибов "напоминает свиные отбивные". Как приготовить?
Отбивные — одно из самых популярных, вкусных и простых блюд во всем мире. Оказывается, их можно сделать не только из различных видов мяса или рыбы, но даже из грибов. Мы нашли уникальный рецепт, который точно запомнится вам на долгое время. Многие утверждают, что блюдо из этих грибов на вкус "похоже на свиные отбивные". Как же его приготовить?
Рецептом поделился пользователь TikTok с ником @magic_tomson. Видео набрало почти 2 млн просмотров, более 53 тыс. лайков и тысячу комментариев.
В ролике отбивные выглядят аппетитно и, кроме того, впечатляют своими размерами.
А сделаны они из… гриба-зонтика.
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Гриб-зонтик в большинстве своем съедобный гриб, хотя и у него имеются ядовитые двойники, а также несъедобные разновидности.
Он отличается шляпконожечным строением плодового тела со средними и большими размерами. Диаметр шляпки некоторых видов достигает 35 см, а ножка может иметь длину до 40 см. Шляпка молодого гриба-зонтика имеет яйцевидную или полушаровидную форму, со временем расширяется и становится плоской или напоминающей широкий колокол.
Гриб-зонтик растет на всех континентах, кроме Антарктиды.
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«Вы тоже любите зонтики под хрустящей корочкой? Сначала я смачиваю их в яйце и молоке. Приправляю солью и перцем и обваливаю в панировочных сухарях. Обжариваю в масле с небольшим количеством сливочного масла. Выкладываю на бумажное полотенце и ем еще горячими, с хрустящей корочкой», — написал автор видео.
[link href=“https://www.tiktok.com/@magic_tomson?refer=embed” title=“@magic_tomson” target=“_blank” rel=“noopener”] @magic_tomson [/link] Też kochacie kanie pod chrupiącą panierką? Ja namaczam najpierw w jajku z mlekiem. Doprawiam solą i pieprzem i panieruję w bułce tarej. Smarzę w oleju z odrobiną masła. Odsączam na ręczniku papierowym i jem jeszcze gorące i chrupiące ?❤️? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/grzyby?refer=embed” title=“grzyby” target=“_blank” rel=“noopener”] #grzyby [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/grzybobranie?refer=embed” title=“grzybobranie” target=“_blank” rel=“noopener”] #grzybobranie [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/kanie?refer=embed” title=“kanie” target=“_blank” rel=“noopener”] #kanie [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/grzybyle%C5%9Bne?refer=embed” title=“grzybyleśne” target=“_blank” rel=“noopener”] #grzybyleśne [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/gotowanie?refer=embed” title=“gotowanie” target=“_blank” rel=“noopener”] #gotowanie [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/jedzenie?refer=embed” title=“jedzenie” target=“_blank” rel=“noopener”] #jedzenie [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/przepis?refer=embed” title=“przepis” target=“_blank” rel=“noopener”] #przepis [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/magicznysk%C5%82adnik?refer=embed” title=“magicznyskładnik” target=“_blank” rel=“noopener”] #magicznyskładnik [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/chrupi%C4%85ce?refer=embed” title=“chrupiące” target=“_blank” rel=“noopener”] #chrupiące [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Stronger-6927280243849824258?refer=embed” title=”♬ Stronger - Kanye West” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Stronger - Kanye West [/link]
В комментариях под видео многие отметили, что это «очень вкусно».
Рецепт отбивных их гриба-зонтика
Это вкусное блюдо можно приготовить очень быстро. Их можно есть сами по себе или с картофелем и салатом.
Вам понадобятся:
- 2 больших гриба зонтика;
- 2 яйца;
- 2 ст. л. молока;
- панировочные сухари;
- растительное масло
- сливочное масло;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Тщательно очистите грибы.
- Разбейте яйца в большую тарелку, добавьте молоко, посолите и взбейте.
- Слегка посолите и поперчите грибы и обмакните их в яйцо.
- Посыпьте панировочными сухарями с обеих сторон и слегка прижмите руками, чтобы сухари хорошо прилипли к грибам.
- На сковороде разогрейте большое количество растительного и сливочного масла и обжарьте грибы по несколько минут с каждой стороны.
«По вкусу напомнил курицу и рыбу»
Кстати, кому-то этот гриб по вкусу напоминает не свинину, а “курицу или рыбу”. Еще в прошлом году Телеграф писал, что в Вилейке белорусы прямо в городе нашли и срезали огромный гриб-зонтик. Он оказался почти полметра в высоту с диаметром шляпы — больше сковородки. Гриб даже не был червивым.