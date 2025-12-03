В Витебске пообещали выпускать батончики без сахара для Беларуси. Раньше их поставляли в Россию

Опубликовано: 03.12.2025 15:36 , Обновлено: 03.12.2025

На заводе по переработке фруктов в Витебской области пообещали наладить производство белковых батончиков без сахара для внутреннего рынка. Как признался директор предприятия, первые партии отправлялись в Россию.

“Родилась идея на основе нашего сырья изготавливать фруктовые, фруктово-ореховые батончики. Затея вылилась в проект. Первые линейки были исключительно для российских заказчиков. Это изделия на основе сухофруктов, как правило, изюма, кураги, орехов”, - рассказал Владимир Устинович, директор завода, передает телеканал [link href=“https://ctv.by/news/obshestvo/belkovye-batonchiki-budut-vypuskat-v-vitebskoj-oblasti” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] СТВ [/link].

По его словам, в составе батончиков для Беларуси обязательно будет яблоко, а сахара не будет. Его заменят сахарозаменители. Будут в них и сухофрукты.

Технологи завода разработали 70 рецептур, из которых выбрали 10, которые и пойдут в массовое производство. На заводе не рассказали, сколько будут стоить такие сладости в рознице и когда, под какой маркой их искать в белорусских магазинах.

В данный момент сладости без сахара и фруктозы белорусского производства в магазинах — явление сравнительно редкое. Поэтому у витебского завода точно есть ниша, которую можно занять.