В России решили производить настоящий Martini. А Bacardi в курсе?

Опубликовано: 18.10.2025 09:32 , Обновлено: 18.10.2025

В дагестанском Дербенте в России на новом винзаводе объявили о планах наладить выпуск вермутов Martini Bianco и Martini Fiero. По данным российских СМИ, производитель официально договорился с компанией Bacardi (владеющей брендом Martini & Rossi) о легальном использовании названия.

Планируется, что мощность производства составит около 1 миллиона декалитров дагестанско-итальянского вермута в год. Однако, согласно заявлению, продавать продукцию будут исключительно на внутреннем рынке России.

Если производство стартует в обозначенные сроки, завод в Дагестане станет вторым по масштабам предприятием по выпуску Martini за пределами Италии. На сегодняшний день этот вермут также разливают в Аргентине — именно оттуда он сейчас поступает в Беларусь.

Традиционный вермут Martini — это креплёное вино, настоянное на десятках трав, пряностей и кореньев. Секретный рецепт включает полынь, тысячелистник, мяту, кориандр, корицу и другие травы. Martini Bianco — это белый сладкий вермут с ванильным ароматом, а Martini Fiero — более новый продукт с яркими нотами апельсина и красных апельсинов.

Бренд Martini является одним из самых узнаваемых в мире и символом итальянского стиля жизни. Ежегодно во всем мире продаётся более 50 миллионов бутылок этого вермута. Он не только употребляется как аперитив в чистом виде со льдом, но и стал ключевым компонентом для классических коктейлей, таких как «Мартини» (с джином) и «Негрони».

История вермутов Martini началась в 1863 году в Турине (Италия), и с тех пор бренд стал мировым эталоном в своей категории.