В России разработали ГОСТ на бутерброды и драники

Опубликовано: 05.04.2026 09:15 , Обновлено: 05.04.2026

В соседней с Беларусью России чиновники взялись за стандартизацию блюд так называемой "русской кухни". Сотни блюд попали в новые редакции российского ГОСТа (государственного стандарта), который ещё предстоит одобрить. Среди блюд: колобок, окрошка, винегрет, салаты «Оливье», «Селедка под шубой», «Мимоза».

Кроме того, в проекте документа есть рекомендации по приготовлению жульена, заливного, вареников, драников (их российские чиновники тоже записали в “русскую кухню”), запеканки, зефира, кулебяки, горчицы, хрена, компота, пирожного «Картошка», горохового супа, зеленых щей, бараньего бока с кашей, сбитня, хвороста и блинов.

В Минпромторге РФ (Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации) заявили, что таким образом новый нацстандарт позволит сформировать “более чёткое” и современное представление о “русской кухне” и внутри РФ, и за рубежом.

Пока проект документа не доступен в открытом доступе. Поэтому, как российские чиновники разрешают готовить стандартизированные драники, не известно. Что касается бутербродов, то авторы ГОСТа разрешили россиянам готовить их разные виды в зависимости от температуры, формы и начинки, сообщило РИА “Новости”.

“Возможные разновидности блюда: бутерброды разделяют по температуре подачи (холодные и горячие) и по способу приготовления (открытые, закрытые и закусочные)”, - говорится в документе.

“Для закусочных бутербродов в качестве основы используют небольшие гренки круглой, квадратной, прямоугольной или овальной формы. Отдельно выделяют комбинированные бутерброды (столичные). В отличие от обычных, они имеют сложносоставную начинку из нескольких видов продуктов (больше трех)”, - добавляется там.

Чиновники хотят разрешить россиянам использовать для начинки бутербродов различные сочетания рыбы, мяса, птицы, дичи, копченостей, овощей, фруктов. Дополнительно между начинкой и основой российские власти не запретили использование сливочного масла, приправ, соусов или их комбинации.

Всего рекомендации по “русской кухне” разработаны для 133 блюд. Но в планах чиновников взяться и за другие.

На самом деле в России ГОСТ является не обязательным, однако производители любят в маркетинговых целях указывать, что их продукция произведена согласно госстандарту.