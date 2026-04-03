В России одобрили ГОСТ для борща и оливье

Опубликовано: 03.04.2026 10:23 , Обновлено: 03.04.2026

Рабочая группа по вопросам популяризации русской кухни при Министерстве промышленности и торговли России разработала проект ГОСТа на борщ, окрошку, винегрет, а также такие популярные салаты "Оливье", "Селедка под шубой" и "Мимоза". Узнали, разрешат ли российским рестораторам менять одобренные госведомствами рецепты, не меняя привычного названия.

По информации российского агентства ТАСС, в проект нового проект ГОСТа попали не только сугубо русские блюда, но и многие блюда, которые встречаются в традиционной кухне других народов, например, жульен, драники и вареники, пирожное “Картошка” и зефир, хворост и блины, сбитень и компот, и многие другие.

[inf]ГОСТ — это система государственных стандартов, разработанная для обеспечения требований к качеству и безопасности товаров, услуг или производственных процессов, принятых на территории определённой страны. В таком нормативно-техническом документе, как правило, фиксируются обязательные требования к составу, размерам, методам контроля и маркировке.[/inf]

Новый “кулинарный” ГОСТ, в котором содержатся рекомендации по технологии приготовления “русских” вариантов блюд и закреплены исторические принципы использования аутентичных ингредиентов, пока находится на стадии проекта. В первой части документа, которая уже была опубликована и “концептуально поддержана” российским ресторанным сообществом, уместилось 133 блюда, во второй обещают ещё не менее 130.

“Это первый документ, который поможет прояснить само понятие русской кухни, а также сформировать систему координат для поваров, рестораторов и гостей заведений”, - такое определение дал новому ГОСТу замглавы Минпромторга Роман Чекушов.

При этом в ведомстве подчеркнули, что сам стандарт не будет строгим требованием, которое придётся соблюдать всем ресторанам и кафе. ГОСТ остаётся “добровольным ориентиром” для тех, кто специализируется на русской кухне.

“У стандарта нет цели налагать требования на состав актуальных меню, поскольку русская кухня должна развиваться с опорой на свое богатое историческое наследие, но исключительно в свободном и не стесненном искусственными рамками ключе”, - заявили в Минпромторге.

В ведомстве пояснили, что блюда тех, кто будет использовать в том же борще или “Оливье” ингредиенты, не упомянутые в официальном ГОСТе или менять способ приготовления блюда, будут рассматриваться как “авторское прочтение” русской кухни.