В Минске начали продавать «кремовое яблоко» по 30 рублей за штуку. Что за фрукт?

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Опубликовано: 29.10.2023 08:24 , Обновлено: 29.10.2023

Посетители столичного Комаровского рынка на этой неделе заметили на прилавках с фруктами необычную для Беларуси новинку – «кремовое яблоко». Тропический фрукт по внешнему виду на привычные белорусам яблоки совсем не похож – зеленый плод сердцевидной формы словно покрыт чешуйками, под которыми, как оказалось, скрывается волокнисто-кремовая мякоть. Чтобы узнать, каков фрукт на вкус, придётся выложить нескромную сумму – 30 рублей за штучку.

Журналисты агентства «Минск-Новости» ошибочно назвали фрукт «гуанабаной», однако, судя по фото, речь действительно идёт о «кремовом яблоке» - анноне сетчатой (её также иногда называют бычьим сердцем). Гуанабану же в народе называют «сметанным яблоком» - ученые окрестили этот вид анноной колючей. Оба фрукта относятся к роду Аннона семейства Анноновые, их выращивают в Южной Мексике и Центральной Америкеа также в Индии, странах Юго-Восточной Азии и на некоторых тихоокеанских островах.

Мякоть спелого «кремового яблока» едят в свежем виде, добавляют в сливки и заварной крем. Кому-то вкус этого тропического фрукта напоминает «смузи из дыни и ананаса», кому-то - ванильный крем с яблочными нотками. Впрочем, у любого желающего есть возможность самостоятельно оценить этот заморский фрукт – выкладываете 30 рублей и одно «кремовое яблочко» весом в 300 граммов ваше.

Фото: агентство "Минск-Новости"

[info_b]Помимо мякоти на родине анноны сетчатой в ход пускают также её листья – из них народные целители готовят отвар, который используют как глистогонное средство, а недозрелые плоды и отвар из коры применяют как средства от дизентерии и диареи. Отвар корней плодового дерева также применяют как жаропонижающее средство.[/info_b]

Напомним, помимо заморских фруктов, известных лишь немногим белорусам, на Комаровке всё ещё можно приобрести и привычные свежие ягоды – клубнику, голубику, малину и сезонные клюкву и виноград. Впрочем, цены на некоторые ягоды, как успели оценить журналисты, в конце октября стали по-настоящему «варварскими».

«Цены абсолютно варварские» — Узнали, по чем продают свежие ягоды в Беларуси в конце октября