В «Лидском пиве» объяснили, почему никогда не сделают квас для ЗОЖ

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Опубликовано: 03.03.2026 16:25 , Обновлено: 03.03.2026

Белорусский производитель напитков компания «Лидское пиво» решил вернуться в соцсетях к теме ЗОЖ и наличия сахара в своих напитках. В этот раз производитель обратился к любителям здорового питания, чтобы раз и навсегда объяснить почему не может удовлетворить их запрос и выпустить квас без сахара.

Как сообщили представители компании в социальной сети Threads, традиционная технология просто не позволяет этого сделать.

«Нам часто пишут: сделайте квас без сахара, мы за правильное питание! — рассказали в компании, комментируя просьбы покупателей. — Но ведь квас — это продукт брожения». По словам представителя производителя, чтобы запустить этот процесс, «нужен сахар, чтобы вызвать реакцию дрожжей».

В компании утверждают, что без сахара не получится главного. «Без сахара не будет ни ферментации, ни пузырьков углекислого газа, а значит, и кисло-сладкого, того самого узнаваемого, вкуса кваса тоже не будет», — прокомментировали ситуацию на «Лидском пиве». В общем, производитель призвал всех понять и принять этот факт и не пытаться изменить классический рецепт.

Впрочем, как уточнили на предприятии, у кваса всё-таки есть достоинства и плюсы для здоровья. «И, кроме любимого вкуса, квас — хороший помощник желудку: обмен веществ ускорит и поможет переварить тяжелую пищу», — оценили пользу напитка его создатели. И предложили оставить эксперименты «для других наших газировок».