В Гродно выпустили профилактическое молоко «против мошенников»

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Опубликовано: 26.03.2026 17:16 , Обновлено: 26.03.2026

В УВД Гродно показали бутылки молока, произведенные на заводе ОАО «Молочный мир», которое, по задумке авторов коллаборации милиции и молочников, должно помочь в борьбе с мошенниками.

Так называемое «профилактическое» молоко не отличается по вкусу от обычного, все дело в этикетке.

На бутылках молока и кефира напечатали предупреждения о методах мошенничества (изображен зачеркнутый смартфон). В УВД уверены, что это поможет «эффективно привлечь внимание широкой аудитории к актуальной проблеме».

Подобные бутылки уже выпускали в прошлом году, а в УВД Гродно отчитались, что получили положительный отклик у пользователей соцсетей.

В милиции не рассказали, проводили ли исследования и сравнивали ли статистику жертв мошенников до выпуска профилактического молока и после.