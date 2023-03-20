В Беларуси запретили рыбную икру из России

Опубликовано: 20.03.2023 13:43 , Обновлено: 20.03.2023

В Госстандарте Беларуси сообщили, что запретили продажу в белорусских магазинах консервы "Икра щуки структурированная пастеризованная «Астраханская». Все дело в том, что внутри коробки ту самую икру, хоть и обнаружили, но консерву признали имитацией.

“Наименование, задекларированное изготовителем в маркировке потребительской упаковки, вводит потребителя в заблуждение, недостоверно характеризует пищевой продукт и не позволяет идентифицировать его по наименованию: в маркировке отсутствует указание на имитацию икры исходя из состава продукции”, - объяснили в Госстандарте.

Там напомнили, что, согласно требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 пищевая рыбная продукция, воспроизводящая органолептические показатели заданного имитируемого продукта, относится к имитированной пищевой рыбной продукции, а не к пастеризованной пищевой рыбной продукции и икорному рыбному изделию.

Если приглядеться, на упаковке на самом деле написано, что в состав входит не сама икра, а “икорная масса” - состоящая из икры щуки соли, воды стабилизаторов и консервантов.