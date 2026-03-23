В Беларусь привезли красные бананы. Стоят в два раза дороже, а стоит ли покупать?

Опубликовано: 23.03.2026 11:09 , Обновлено: 23.03.2026

В некоторых продуктовых магазинах Беларуси появились красные бананы, которые стоят в два раза дороже обычных. Найти их можно пока в одной из крупных сетей, сообщил Onliner.

Цена за килограмм — 10,99 рубля, а выросли необычные бананы в Эквадоре. Но стоит ли покупать и чем отличаются, кроме цвета?

Считается, что красные бананы в отличие от обычных желтых сорта Кавендиш более сладкие с легким ягодным оттенком (кто-то даже говорит, что чувствует нотки малины или клубники). Мякоть плодов более мягкая, кремовая и нежная. При созревании они становятся почти как крем-мусс.

[inf]Причем красные бананы — это не продукт генной инженерии или маркетинговых экспериментов. На самом деле это целая группа природных сортов, которая существует в природе сотни лет.

Все современные бананы произошли от двух диких видов: Musa acuminata и Musa balbisiana. Красные бананы как раз относятся к Musa acuminata. Они менее распространены в магазинах, так как созревают неравномерно и требуют более бережного обращения. Поэтому считаются «неудобными» для массового экспорта.[/inf]

Кстати, красные бананы спеют дольше. И может так случиться, что вы купили их еще твердыми. В таком случае лучше положить бананы при комнатной температуре дозревать. Потому что созревший красный банан должен быть слегка мягким при нажатии, а его кожица может стать даже почти коричневой. Именно в таком состоянии он максимально вкусный.

В красных бананах в 3–5 раз больше бета-каротина, который организм превращает в витамин А, критически важный для здоровья глаз и крепкого иммунитета. Именно он отвечает за оранжево-розовый цвет мякоти. Также в них больше витамина С — на 15–20%.

Также у красных бананов гликемический индекс часто чуть ниже (около 45–50 против 55–60 у желтых), так как в них больше устойчивого крахмала, который расщепляется медленнее.