В 40% суши нашли кишечную палочку. Что делать белорусам, которые не могут от них отказаться?

Опубликовано: 29.03.2023 11:23 , Обновлено: 11.09.2023

Суши, родиной которых являются азиатские страны, завоевали большую популярность по всему миру. Их основу составляют рис и, как правило, сырая или переработанная рыба. Однако потребление суши сопряжено с определенным риском микробного заражения. Например, в России в 40% роллов нашли кишечную палочку. Что же делать тем, кто уже не может отказаться от этого невероятно вкусного блюда?

Кишечная палочка в 40% суши

В России в 40% роллов «Филадельфия», закупленных в сетевых ресторанах японской кухни, специализированных магазинах, службах доставки и торговых сетях обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщил «Известиям» сообщил глава Роскачества Максим Протасов.

«В 40% роллов, исследованных нами, обнаружена кишечная палочка. <…> В 100% случаев, то есть во всех роллах «Филадельфия», которые вошли в закупку, и из ресторанов (в том числе премиум-сегмента), и из торговых сетей, и из специализированных магазинов формата take away, выявлены превышения по количеству микроорганизмов», — рассказал он.

И отметил, что это говорит о неправильном хранении продуктов и нарушении санитарно-гигиенических норм.

[info_b]Роллы — одна из разновидностей суши в японской кухне, отличительной особенностью которой является скручивание при помощи бамбуковой циновки в цилиндрическую форму, с последующим разрезанием на дольки.[/info_b]

Не только в России

Какая ситуация с суши в Беларуси, неизвестно. Однако исследования в других странах также показывали наличие в этом блюде различных опасных бактерий.

Например в Норвегии выяснили, что целых 48% суши можно признать неудовлетворительными с точки зрения микробиологии. В пробах нашли присутствие экологических бактерий вида Aeromonas spp., которые могут вызывать пищевое отравление. Вероятной причиной низкого качества блюд и роста микроорганизмов стало то, что не был решен вопрос о надлежащей температуре холодильника во время хранения.

А в Корее во время анализа отдельных наборов суши, купленных на рынках, обнаружили:

Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) — в 30% образцов;

Bacillus cereus (восковая бацилла) — в 13% образцов.

Отравление как первым, так и вторым, опасно для здоровья, поскольку вызывает, помимо прочего, диарею, рвоту и значительную слабость.

Исследование, сравнивающее качество свежих суши из ресторана с замороженными суши из магазина, показало наличие микробиологических загрязнений в обеих группах. Однако в свежих суши их было гораздо больше.

В целых 19,4% свежих проб определялись опасные бактерии рода Escherichia coli (кишечная палочка), которые при попадании в организм могут вызывать тяжелые отравления, инфекции мочевыводящих путей, образование абсцессов органов, а также системное инфицирование организма — сепсис.

Что же делать любителям суши?

Таким образом, употребление суши может быть связано с риском заражения паразитами или бактериями, которые могут вызывать различные инфекции и пищевые отравления.

Поэтому такие блюда лучше всего покупать в проверенных местах или готовить самостоятельно.

К слову, некоторые бактерии, например, Listeria monocytogenes (листерия моноцитогенес) в суши могут быть особенно опасны для беременных. Поэтому для безопасности будущего малыша им вообще не следует есть суши, особенно если в нем есть сырая рыба и морепродукты.