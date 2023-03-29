В 40% суши нашли кишечную палочку. Что делать белорусам, которые не могут от них отказаться?
Суши, родиной которых являются азиатские страны, завоевали большую популярность по всему миру. Их основу составляют рис и, как правило, сырая или переработанная рыба. Однако потребление суши сопряжено с определенным риском микробного заражения. Например, в России в 40% роллов нашли кишечную палочку. Что же делать тем, кто уже не может отказаться от этого невероятно вкусного блюда?
Кишечная палочка в 40% суши
В России в 40% роллов «Филадельфия», закупленных в сетевых ресторанах японской кухни, специализированных магазинах, службах доставки и торговых сетях обнаружили кишечную палочку. Об этом сообщил «Известиям» сообщил глава Роскачества Максим Протасов.
«В 40% роллов, исследованных нами, обнаружена кишечная палочка. <…> В 100% случаев, то есть во всех роллах «Филадельфия», которые вошли в закупку, и из ресторанов (в том числе премиум-сегмента), и из торговых сетей, и из специализированных магазинов формата take away, выявлены превышения по количеству микроорганизмов», — рассказал он.
И отметил, что это говорит о неправильном хранении продуктов и нарушении санитарно-гигиенических норм.
[info_b]Роллы — одна из разновидностей суши в японской кухне, отличительной особенностью которой является скручивание при помощи бамбуковой циновки в цилиндрическую форму, с последующим разрезанием на дольки.[/info_b]
Не только в России
Какая ситуация с суши в Беларуси, неизвестно. Однако исследования в других странах также показывали наличие в этом блюде различных опасных бактерий.
Например в Норвегии выяснили, что целых 48% суши можно признать неудовлетворительными с точки зрения микробиологии. В пробах нашли присутствие экологических бактерий вида Aeromonas spp., которые могут вызывать пищевое отравление. Вероятной причиной низкого качества блюд и роста микроорганизмов стало то, что не был решен вопрос о надлежащей температуре холодильника во время хранения.
А в Корее во время анализа отдельных наборов суши, купленных на рынках, обнаружили:
- Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) — в 30% образцов;
- Bacillus cereus (восковая бацилла) — в 13% образцов.
Отравление как первым, так и вторым, опасно для здоровья, поскольку вызывает, помимо прочего, диарею, рвоту и значительную слабость.
Исследование, сравнивающее качество свежих суши из ресторана с замороженными суши из магазина, показало наличие микробиологических загрязнений в обеих группах. Однако в свежих суши их было гораздо больше.
В целых 19,4% свежих проб определялись опасные бактерии рода Escherichia coli (кишечная палочка), которые при попадании в организм могут вызывать тяжелые отравления, инфекции мочевыводящих путей, образование абсцессов органов, а также системное инфицирование организма — сепсис.
Что же делать любителям суши?
Таким образом, употребление суши может быть связано с риском заражения паразитами или бактериями, которые могут вызывать различные инфекции и пищевые отравления.
Поэтому такие блюда лучше всего покупать в проверенных местах или готовить самостоятельно.
К слову, некоторые бактерии, например, Listeria monocytogenes (листерия моноцитогенес) в суши могут быть особенно опасны для беременных. Поэтому для безопасности будущего малыша им вообще не следует есть суши, особенно если в нем есть сырая рыба и морепродукты.