Трогают все. Микробиолог рассказала, стоит ли покупать свежеиспеченный хлеб в супермаркетах

Опубликовано: 11.01.2023 11:01 , Обновлено: 06.09.2023

Продавцы по всему миру жалуются, что люди часто трогают свежеиспеченный хлеб в магазинах голыми руками и даже не реагируют на просьбы надеть перчатки. Польский микробиолог рассказала, чем грозит употребление в пищу выпечки, к которой прикасались другие люди.

«Когда мы покупаем и затем едим хлеб, к которому прикасался другой человек, мы можем занести в свой организм два типа микроорганизмов. Микрофлору, т.е. микроорганизмы, которые населяют кожу каждого человека, не представляя опасности для “хозяина”. А также те, которые находятся на руках человека, например, при езде в трамвае, прикосновении к дверным ручкам или тележке», — объяснила доктор Каролина Рудницка.

Она отметила, что «вряд ли их будет много, но мы занесем в наш организм чужеродные микробы, которые смогут заселить наш кишечник и изменить микробиом».

«Угроза появляется при наличии среди них возбудителя. Или когда безвредные в малых количествах микроорганизмы находят благоприятные условия и начинают размножаться в кишечнике», — сообщила Рудницка.

По ее словам, последствием может быть, например:

кратковременное самокупирующееся отравление или пищевая инфекция;

проявляющаяся, среди прочего, диарея и рвота.

Особенно подвержены риску развития таких инфекций пожилые люди, те, кто принимает препараты, снижающие секрецию соляной кислоты в желудке.

Есть и другой аспект.

«Это мультирезистентные микроорганизмы, т.е. устойчивые к большинству антибиотиков. Возьмем, к примеру, кишечную палочку. Она может и не причинить нам вреда, если попадет в наш организм — мы будем просто ее переносчиками. Но достаточно того, что, например, при смене повязки мы перенесем ее на рану. Будет инфекция, которую трудно вылечить», — предупредила микробиолог, но добавила, что такой сценарий может иметь место и в других ситуациях, не связанных с покупкой хлеба.

И как тогда эффективно избавиться от микробов из хлеба? В конце концов, это не фрукт или овощ, который мы можем помыть, придя домой. Некоторые советуют поставить выпечку на некоторое время в разогретую духовку.

«Нагрев хлеба или булочек устранит микроорганизмы, находящиеся на поверхности такого хлеба. Достаточно температуры 100-120 градусов Цельсия. Вопрос стоит ли это делать каждый раз? Безусловно, это способ для людей, которые особенно уязвимы к отравлению», — посоветовала эксперт.

Однако подчеркнула, что лучшая защита от заражения — все же перчатки.