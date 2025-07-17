Трамп заявил, что уговорил Coca-Cola изменить состав для США

Опубликовано: 17.07.2025 08:48 , Обновлено: 31.03.2026

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с компанией Coca-Cola о замене одного из ингредиентов популярного напитка. По его словам, компания согласилась изменить рецептуру для напитков, идущих на внутренний рынок США.

Речь идёт о замене кукурузного сиропа, который компания Coca-Cola использует в качестве подсластителя в коле, которую продают в США. Ранее министр здравоохранения из администрации Трампа Роберт Ф. Кеннеди-младший выразил обеспокоенность по поводу воздействия этого ингредиента на здоровье, поэтому американский президент обратился к руководству компании с предложением изменить рецептуру.

“Я вёл переговоры с Coca-Cola об использовании НАСТОЯЩЕГО тростникового сахара в Coca-Cola в Соединённых Штатах, и они согласились на это”, — рассказал об итогах переговоров Трамп в своих социальных сетях.

Представитель Coca-Cola заявил, что в компании “оценили энтузиазм президента Трампа”, но не подтвердил явно, что компания готова изменить рецептуру. Производитель популярного напитка пообещал в ближайшее время представить публике “более подробную информацию о новых инновационных предложениях в ассортименте продукции Coca-Cola”.

“Это будет очень хороший ход с их стороны — вот увидите. Так просто будет лучше!” - написал Трамп на своей страничке в Truth Social.

Известно, что сам Трамп регулярно пьёт диетическую колу, в которой используется искусственный подсластитель аспартам. На его рабочем столе в Овальном кабинете в годы его первого президентского срока даже была специальная красная кнопка для заказа диетической колы. Во время президентства Джо Байдена её убрали.

Что не так с кукурузным сиропом?

[info_b] Кукурузный сироп , производимый из кукурузного крахмала, широко используется в пищевой промышленности и кулинарии в качестве загустителя и подсластителя. Производители ценят его за то, что он не засахаривается и удерживает влагу в продукте, делая его текстуру более нежной, а также увеличивает объем продукта и обогащает вкус.

В США, которые активно выращивают кукурузу сами, кукурузный сироп считается более дешёвой альтернативой тростниковому сахару, поэтому его чаще используют производители кондитерки и сладких напитков.

Однако, в кукурузном сиропе обычно высоко содержание глюкозы , что является важным моментом для тех, кто следит за своим здоровьем, в частности, для диабетиков.Чтобы снизить содержание глюкозы, в кукурузный сироп могут добавлять специальные ферменты, которые превращают глюкозу во фруктозу. Такой сироп получается слаще и легче растворяется.

Проблемы со здоровьем могут возникнуть лишь при потреблении большого количества кукурузного сиропа. Как любые сладкие продукты, это может привести к увеличению веса, развитию ожирения, диабету 2 типа, сердечно-сосудистым заболеваниям и жировой болезни печени. Фруктоза , содержащаяся в кукурузном сиропе, в свою очередь, может вызывать проблемы с пищеварением, такие как вздутие живота и диарея, особенно у людей с непереносимостью фруктозы.[/info_b]

В то время как в США колу обычно подслащивают кукурузным сиропом, в других странах, таких как Мексика, Великобритания и Австралия, для ее производства, как правило, используют тростниковый сахар.

В апреле генеральный директор Coca-Cola Джеймс Куинси заявлял инвесторам, что компания “добилась определенного прогресса в снижении содержания сахара” в своих напитках за счёт изменения рецептуры и продвижению напитков с более низким содержанием сахара.

Однако, как заметило BBC решение компании заменить кукурузный сироп тростниковым сахаром может не понравиться американским фермерам, для которых кукуруза является важным сельхозпродуктом.

Так, президент и генеральный директор Ассоциации переработчиков кукурузы Джон Боде уже заявил, что этот шаг приведет к потере тысяч рабочих мест в американской пищевой промышленности, снизит доходы фермерских хозяйств и увеличит импорт импортного сахара. “И всё это без какой-либо пищевой пользы”, - убеждён Боде.

Тем не менее, министр здравоохранения США и его движение “Сделаем Америку снова здоровой” выступили за то, чтобы американские компании убрали из своей продукции такие ингредиенты, как кукурузный сироп, растительные масла и искусственные красители, связывая их с целым рядом проблем со здоровьем.

Кеннеди также критиковал количество сахара, потребляемого американцами, и, как сообщается, планирует обновить общенациональные рекомендации по питанию этим летом.