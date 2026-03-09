Стали известны поставщики "Мак.бай". Когда будет на 100% белорусским?

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Опубликовано: 09.03.2026 09:29 , Обновлено: 09.03.2026

После посещения Президентом Беларуси Александром Лукашенко одного из ресторанов сети “Мак.бай” стало известно, какие белорусские компании поставляют туда свою продукцию. Использование продуктов только отечественного производства было одним из условий, предъявленных властями к сети, пришедшей на смену американской франшизе McDonald’s.

Российское агентство Sputnik обратило внимание, что на одном из кадров в сюжете гостелеканала “Беларусь 1” засветились названия предприятий-поставщиков.

Оказалось, что для жарки в “Мак.бай” используют рапсовое масло Минского маргаринового завода, рыбу поставляет известная компания “Санта-Бремор”, соусы - “Камако плюс”, картошку для фри - Толочинский консервный завод, а замороженные говяжьи котлеты для бургеров - компания “Велес-мит”.

Среди поставщиков также засветились следующие белорусские предприятия:

Солигорская птицефабрика,

компания “Белсыр”,

фабрика “Слодыч”,

“Молочные горки”,

Слуцкий сыродельный комбинат,

“Бабушкина крынка”.













Кстати, директор сети ресторанов “Мак.бай” Виктория Данько заявила, что уже к концу 2026 года сеть полностью перейдет на белорусские продукты - на 100%. Сейчас, по её словам, белорусские поставщики закрывают порядка 96,6% потребности сети.

Так, совсем недавно у них открылась новая пекарня, где будут выпекаться белорусские булочки для бургеров. Ещё одной отечественной новинкой, которую анонсировала Данько в скором будущем - белорусские пирожки, передало агентство БЕЛТА.

Напомним, Александр Лукашенко также предложил переименовать в “Мак.бай” кофе американо - на белорусский манер. На новое название, более соответствующее белорусским реалиям, политик предложил переходить постепенно, чтобы публика привыкла.

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