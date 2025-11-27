Производители шоколада готовят революцию. Из чего теперь будут плитки?
Глобальный рост цен на бобы какао вынудил ведущих мировых производителей шоколада искать альтернативные рецепты для производства сладостей. Для этого компании уже инвестировали солидные суммы денег в исследования.
Среди перспективных технологий: лабораторное выращивание какао-клеток и создание продуктов вообще без содержания какао, что может, однако, потребовать изменения традиционных названий продукции.
А тем временем, очередной сезон рождественских праздников, пиковый для шоколадной промышленности, проходит на фоне высоких цен на какао на биржах. В ноябре цены достигли $5000-5200 за тонну. Это меньше, чем год назад, когда цены плясали на уровне 9-11 тыс. Но все равно выше обычных 3 тыс. долларов. Основной причиной дефицита стали неблагоприятные погодные условия в Западной Африке, особенно в Кот-д’Ивуаре и Гане, которые являются крупнейшими производителями какао-бобов.
Что ж, крупнейшие игроки рынка устали ждать возвращения к средним ценам, и начали поиски инновационных решений. Швейцарская компания Barry Callebaut, один из мировых лидеров в производстве шоколада, в ноябре объявила о заключении долгосрочного коммерческого соглашения с немецким новатором Planet A Foods.
“Соглашение касается линии шоколада без содержания какао”, - сообщили в компании. Немецкая фирма разработала технологию производства шоколада из местных ингредиентов, включая семена подсолнечника, растительные жиры и сахар. Получается, в Германии решили изобрести халву? Время покажет.
Одновременно Barry Callebaut объявила о партнерстве с Цюрихским университетом, целью которого является разработка технологии лабораторного выращивания какао.
В свою очередь, американский пищевой гигант Mondelez, производитель Milka и Toblerone, также инвестирует в альтернативные технологии. Компания приобрела доли в стартапе Celleste Bio, который специализируется на производстве какао-клеток в лабораторных условиях. По заявлениям стартапа, технология позволяет производить тонну какао-масла всего из одного стручка бобов какао.
Швейцарская компания Lindt & Sprüngli с более чем 175-летней историей тоже последовала тренду, инвестировав в компанию Food Brewer, занимающуюся клеточным земледелием.
В таких технологиях для производства альтернативного шоколада используются натуральные ингредиенты, включая виноградные и подсолнечные семечки, а также мякоть из стручков рожкового дерева, выращиваемого в странах Средиземноморья.
Однако правовые нормы в ЕС могут стать препятствием для маркетинга таких продуктов. Согласно европейской директиве 2000/36/EC, продукт может называться шоколадом только если содержит не менее 35% сухого какао-продукта, включая минимум 18% какао-масла и 14% обезжиренного сухого какао. Продукты, не соответствующие этим требованиям, не могут использовать название “шоколад”.
Эксперты, однако, напомнили, что помимо ценовых преимуществ, альтернативные продукты являются более устойчивыми - они производятся ближе к производственным мощностям и потребляют меньше воды. Вполне вероятно, что на рынке сладостей грядет настоящая революция.