Производители шоколада готовят революцию. Из чего теперь будут плитки?

Опубликовано: 27.11.2025 14:10 , Обновлено: 27.11.2025

Глобальный рост цен на бобы какао вынудил ведущих мировых производителей шоколада искать альтернативные рецепты для производства сладостей. Для этого компании уже инвестировали солидные суммы денег в исследования.

Среди перспективных технологий: лабораторное выращивание какао-клеток и создание продуктов вообще без содержания какао, что может, однако, потребовать изменения традиционных названий продукции.

А тем временем, очередной сезон рождественских праздников, пиковый для шоколадной промышленности, проходит на фоне высоких цен на какао на биржах. В ноябре цены достигли $5000-5200 за тонну. Это меньше, чем год назад, когда цены плясали на уровне 9-11 тыс. Но все равно выше обычных 3 тыс. долларов. Основной причиной дефицита стали неблагоприятные погодные условия в Западной Африке, особенно в Кот-д’Ивуаре и Гане, которые являются крупнейшими производителями какао-бобов.

Что ж, крупнейшие игроки рынка устали ждать возвращения к средним ценам, и начали поиски инновационных решений. Швейцарская компания Barry Callebaut, один из мировых лидеров в производстве шоколада, в ноябре объявила о заключении долгосрочного коммерческого соглашения с немецким новатором Planet A Foods.

“Соглашение касается линии шоколада без содержания какао”, - сообщили в компании. Немецкая фирма разработала технологию производства шоколада из местных ингредиентов, включая семена подсолнечника, растительные жиры и сахар. Получается, в Германии решили изобрести халву? Время покажет.

Одновременно Barry Callebaut объявила о партнерстве с Цюрихским университетом, целью которого является разработка технологии лабораторного выращивания какао.

В свою очередь, американский пищевой гигант Mondelez, производитель Milka и Toblerone, также инвестирует в альтернативные технологии. Компания приобрела доли в стартапе Celleste Bio, который специализируется на производстве какао-клеток в лабораторных условиях. По заявлениям стартапа, технология позволяет производить тонну какао-масла всего из одного стручка бобов какао.

Швейцарская компания Lindt & Sprüngli с более чем 175-летней историей тоже последовала тренду, инвестировав в компанию Food Brewer, занимающуюся клеточным земледелием.

В таких технологиях для производства альтернативного шоколада используются натуральные ингредиенты, включая виноградные и подсолнечные семечки, а также мякоть из стручков рожкового дерева, выращиваемого в странах Средиземноморья.

Однако правовые нормы в ЕС могут стать препятствием для маркетинга таких продуктов. Согласно европейской директиве 2000/36/EC, продукт может называться шоколадом только если содержит не менее 35% сухого какао-продукта, включая минимум 18% какао-масла и 14% обезжиренного сухого какао. Продукты, не соответствующие этим требованиям, не могут использовать название “шоколад”.

Эксперты, однако, напомнили, что помимо ценовых преимуществ, альтернативные продукты являются более устойчивыми - они производятся ближе к производственным мощностям и потребляют меньше воды. Вполне вероятно, что на рынке сладостей грядет настоящая революция.