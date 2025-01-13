"При чем тут бобр?" - Фабрика "Спартак" показала, как делают ту самую карамель "Слива"

🎥 Видео

Опубликовано: 13.01.2025 13:03 , Обновлено: 13.01.2025

Гомельская кондитерская фабрика "Спартак" на видео показала, как делают ту самую карамель "Слива". И у одного комментатора ролика возник весьма нестандартный вопрос.

На видео кратко показан технологические процесс от начала изготовления продукта, когда карамель еще в текучем виде, до ее упаковки в знакомую белорусам обертку.

Для этого видео его создатели решили выбрать в качестве фоновой музыки песню “Бобр” исполнителя Slava Skripka. Свой выбор не пояснили.

“А при чем тут бобр к кондитерке?” - резонно спросил один комментатор. Но ему не ответили.

Остальные пользователи Instagram в основном говорили, что “Слива” - их любимая карамель. “Моя любимая карамелька… Я бы остановился на том месте, где прозрачные реки карамели текут”, - поделился комментатор.

“Жидкая карамель выглядит, как мед”, - отметила другая пользовательница.