"При чем тут бобр?" - Фабрика "Спартак" показала, как делают ту самую карамель "Слива"
Гомельская кондитерская фабрика "Спартак" на видео показала, как делают ту самую карамель "Слива". И у одного комментатора ролика возник весьма нестандартный вопрос.
На видео кратко показан технологические процесс от начала изготовления продукта, когда карамель еще в текучем виде, до ее упаковки в знакомую белорусам обертку.
Для этого видео его создатели решили выбрать в качестве фоновой музыки песню “Бобр” исполнителя Slava Skripka. Свой выбор не пояснили.
“А при чем тут бобр к кондитерке?” - резонно спросил один комментатор. Но ему не ответили.
Остальные пользователи Instagram в основном говорили, что “Слива” - их любимая карамель. “Моя любимая карамелька… Я бы остановился на том месте, где прозрачные реки карамели текут”, - поделился комментатор.
“Жидкая карамель выглядит, как мед”, - отметила другая пользовательница.