Правда ли, что можно приготовить из двух апельсинов 5 литров сока? В TikTok проверили вирусный рецепт

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Опубликовано: 06.08.2025 14:25 , Обновлено: 07.08.2025

В социальных сетях то и дело появляется рецепт, как из двух-трех апельсинов сделать целых 5 литров якобы "сока". Однако некоторые пользователи сомневаются в реальности такого способа приготовления, поэтому даже не рискуют. Хотя один блогер все же решил попробовать. Результаты проверки рецепта он опубликовал в TikTok.

[inf] На самом деле сок — это напиток, который получают в результате отжима съедобных спелых овощей или фруктов. Однако в рецептах в соцсетях соком нередко называют напиток, в которым чуть ли не главным ингредиентом выступает вода. [/inf]

Что за рецепт 5 литров “сока” из двух апельсинов?

Так, как утверждает автор одного из рецепта, для напитка нужны следующие ингредиенты:

апельсин - 2 шт.;

вода - 5 л;

сахар - 10 ч.л.

пятилитровая бутылка - 2 шт.

Способ приготовления:

Так, по рецепту сначала нужно нарезать апельсины, затем перебить их в блендере.

После следует получившуюся массу положить в подходящую тару и полностью залить ее водой.

Затем нужно всё перемешать, добавить сахар и хорошо взболтать.

Предпоследний этап - поставить на 2 часа в холодильник. По истечение времени процедить сок, перелив через сито в другую емкость. И можно пить.

Что вышло по итогу проверки?

Пользователь TikTok с ником @foodbro решил сам проверить рецепт, следуя четко по инструкции. Каков вердикт?

“Ослиная моча, ребята. Ни вкуса апельсина, ни вкуса сладостей. Короче, считай одна вода”, — заявил он и не рекомендовал повторять этот способ приготовления.

Тем временем в комментариях некоторые зрители посоветовали усовершенствовать рецепт.

“Туда надо 2 апельсина и 1 лимон, и немного больше сахара. Мне мама такое пару раз готовила, получается обалденно”, — написал один из пользователей под видео.

Второй дал более подробную рекомендацию: “2 апельсина, 1 лимон режем на маленькие кусочки вместе с кожурой, кидаем это все в кастрюлю с 10 л воды и ещё 500 гр сахара, варим, оставляем на ночь чтоб остыло. Очень вкусно выйдет, а кому не надо 10 литров можете ровно в 2 раза меньше всего добавить: 1 апельсин, пол-лимона, 5 литров, 250 грамм”.

Еще один рецепт лимонада из комментариев - “2 апельсина и 2 лимона, хорошо будет их подморозить, потом перебиваем добавляя чуть воды, т.к тяжело блендеру будет, потом доливаем ещё пару литров из общего объёма (5 литров) и сахар по вкусу, перемешивается, чуть настаивается и потом через марлю в оставшуюся воду добавляется”.

Многие также спросили, зачем добавлять кожуру, если она горькая? На этот вопрос ответа нет.

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К слову, если вы очень любите апельсины, есть хорошая новость. Как ранее писал Telegraf.news, гарвардские исследователи выяснили, что употребление одного апельсина среднего размера в день может снизить риск развития депрессии примерно на 20 процентов.

Гарвардские исследователи посоветовали съедать один апельсин в день. Как влияет на настроение?