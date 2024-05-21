"Практически из воздуха" - Ролик с приготовлением мороженого в Китае собрал больше 12 млн просмотров. Как его делают?

🎥 Видео

Опубликовано: 21.05.2024 16:51 , Обновлено: 21.05.2024

В TikTok появилось "залипательное" видео с приготовлением мороженого в Китае. За несколько дней короткий видеоролик собрал свыше 12 миллионов просмотров и почти 3 тысячи комментариев.

Технологии из Поднебесной не перестают удивлять интернет-обывателей. На этот раз взгляд любопытных пользователей устремился на необычный и скоростной процесс приготовления мороженого на улицах Китая. На видео девушка стоит у специального охлаждающего аппарата, на который поливает подготовленный сироп. Тот мгновенно застывает и срезается лезвием с вращающегося барабана, после чего девушке остаётся лишь умело расположить его на блюдечке. Получившуюся сладкую стружку продавец украшает и поливает сиропом - мороженое готово.

Пользователи соцсети похвалили китайцев за умение “делать деньги из ничего”. Кто-то загорелся попробовать подобное лакомство, но некоторые посчитали, что “лучше классического пломбира ничего нет”.

“Нужно такой-же приобрести. Китайцы молодцы, умеют делать деньги”, - написал один комментатор, а другой добавил:

“Практически из воздуха”.

“Конечно машина хорошая, но я не понял. Залил малиновый сироп, а получается стекловолокно”, - шутя поинтересовался ещё один пользователей.

“Мороженое богатое металлом”, - написал ещё кто-то, видимо указывая на процесс соскабливания продукта с металлического барабана.