Помидоры в магазинах на вес золота? Приготовьте пикантный кетчуп из бананов - старинный филипинский рецепт

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Опубликовано: 04.04.2025 12:20 , Обновлено: 25.04.2025

Этот соус - не очередная выдумка "взбесившихся" тиктокеров в погоне за лишними просмотрами. У кетчупа из бананов давняя история. А в связи с тем, что помидоры в белорусских магазинах весной стоят в два раза дороже южных фруктов, самое время попробовать экзотический соус.

Сейчас килограмм бананов в Беларуси можно купить примерно за 6-7 рублей. В то время, как томаты обойдутся от 10 до 40 рублей (если это черри). Итак, мы вас убедили?

[inf]Банановый кетчуп популярен на Филиппинах, где ее подают к жареному рису, блюдам из курицы и баклажанам, приготовленным на гриле. Но белорусам никто не мешает использовать его так же, как и другие кетчупы и соусы – с сосисками, картофелем фри, мясным рулетом и даже рыбными палочками.[/inf]

Чтобы приготовить 2-3 бутылочки по 250 мл, вам потребуется:

3-4 спелых банана, нарезанных ломтиками,

1 крупно нарезанная луковица,

3 зубчика чеснока,

3 см свежего имбиря (по желанию),

1-2 мелко нарезанных перца чили или 1 ч.л. хлопьев чили,

полтора стакана (330 мл) яблочного или белого винного уксуса,

½ ч. л. соли,

2-3 ст. л. растительного масла,

1 ст. л. соевого соуса,

⅓ стакана (75 г) коричневого сахара,

1 ст.л. смеси молотых специй (тут позвольте своей фантазии разгуляться и кладите в соус все, что есть в шкафчике – корица, душистый перец, гвоздика, мускатный орех, перец горошком).

Сам процесс приготовления до невозможности прост:

Положите нарезанные бананы, лук, зубчики чеснока, имбирь (если используете), перец чили, полстакана (120 мл) уксуса и соль в кухонный комбайн или блендер и взбейте до получения однородной массы.

Разогрейте растительное масло в сотейнике и добавьте банановую смесь, еще одну чашку (250 мл) уксуса, соевый соус, коричневый сахар и смесь молотых специй.

Тушите получившуюся массу 20-30 минут на слабом огне, добавляя две-три столовые ложки воды, если кетчуп получается слишком густым или начинает прилипать к сковороде. Как только он загустеет и станет блестеть, разлейте по бутылкам, хорошо укупорьте и храните в холодильнике до двух месяцев то, что не съели сразу.

Ранее Telegraf.news писал, что морская рыба — не самый доступный продукт для белорусов. У нашей страны нет выхода к морю, а цена на импортную иногда может просто свести с ума. Тем не менее в белорусских магазинах продается вид, который не все ценят. Речь о минтае.

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