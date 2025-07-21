Почему крышечки на стаканчиках со сметаной и йогуртами стало не оторвать? Эксперт дал два объяснения

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Опубликовано: 21.07.2025 20:39 , Обновлено: 21.07.2025

В России, как впрочем и в Беларуси, покупатели стали жаловаться, что крышечки на стаканах с теми же сметной и йогуртами стало не оторвать. Из-за чего потребители тратят нервы, ругаются и записывают видео в TikTok.

В России также пожаловались, что некоторые производители стали сильно экономить на фольге. Из-за этого те стала рваться, вместо того, чтобы аккуратно отставать от стаканчиков с молочными продуктами.

Эксперт канала «Незаметный бизнес» Валентин Скуратовский , сооснователь и CEO ML group (23 года занимается производством пищевой упаковки), дал несколько версий, почему так происходит.

Например, производители могут не ремонтировать изношенное оборудование, а увеличить температуру припайки “нахлобучки” (так специалисты называют крышечки из фольги) выше обычной. Из-за этого бортики стакана плавятся и фольга намертво припаивается к нему. В таком случае потребители потом не смогут как обычно снять крышку из фольги одним движением руки.

“Раньше я сам, а сейчас наши менеджеры часто бывают на предприятиях, которые производят те самые продукты питания, которые стоят на полках супермаркетов. И то, что мы видим на производстве, часто не совпадает с картинкой рекламы. У многих производителей известных торговых марок очень старое и изношенное оборудование. Иностранные компании часто отправляли в Россию отработавшее оборудование из Европы”, - написал автор канала “Незаметный бизнес”.

“Посмотрите на пластиковый стакан, на котором порвалась фольга. Вы увидите, что бортики стакана расплавлены. Это явный признак того, что производитель, чтобы обеспечить герметичность, увеличил давление и температуру припайки выше допустимой. Бортики стакана не должны плавиться!” - посоветовал эксперт.

По его словам, из-за повышенной температуры пайки нарушается структура лака, пластик плавится и “фольга намертво приваривается к стакану”.

Ещё одной причиной может быть фольга, из которой делают “нахлобучки”. Производители могут экономить и заказывать более тонкую.

“Современный стандарт толщины фольги для крышечки - 35 микрон. Наши конкуренты иногда используют 33, или даже 30 микрон. Догадываетесь, какая фольга рвётся у вас с руках?” - задал риторический вопрос Валентин Скуратовский.

Впрочем, экономить могут и на самом пластике. В таком случае ПЭТ-преформы (пластиковые бутылки для воды, напитков, молочных продуктов и т.п.), делаются тоньше.