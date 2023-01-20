На пачке ищите эти отметки. Как правильно выбрать качественный чай
Полки в магазинах просто ломятся от разных сортов чая. Иногда даже глаза разбегаются в поисках того самого. Хотя кто-то будет в восторге от зеленого чая, другие выберут черный, а третьи – ароматный травяной. Но на что обязательно нужно обратить внимание, чтобы потом действительно насладится напитком
Эксперт по питанию Наталья Мазурик назвала в своем телеграм-канале два важных правила при выборе чая.
Во первых, листовой чай лучше . При этом, по ее словам, в одной пачке все листики должны быть одинакового размера и правильной формы, без корешков.
Если есть возможность, лучше развернуть один листик. Тот, который сразу раскрошится в руке покупать не стоит, потому что его, вероятно сушили повторно или пересушили. Кроме того, понюхайте листы. Аромат должен быть приятным, без оттенков железа, пыли или плесени.
Во-вторых, чай должен быть без добавок и ароматизаторов . Ведь так частенько производители маскируют некачественное сырье.
Кстати, дома можно проверить, качественный ли чай, залив его холодной водой. Если она сразу же подкрасилась — в нем красители.
О некачественности скажет и мусор, всплывший наверх после того, как вы заварили чай. А вот пленка на поверхности не всегда показатель качества. Она может быть и у плохого продукта.
Ищите отметки
Как рассказала Наталья, на упаковке настоящего китайского чая не будет написано привычное «Made in China». Там должен быть указан экспортер — China National Tea & NativeProductImport & Export Corp.
Также вы можете смело брать чай, если увидели на пачке такой значок:
В свою очередь хороший индийский чай отмечен следующими логотипами:
Кроме того, на пачках часто есть идентификаторы разных регионов, где производят чай:
А цейлонский чай помечают знаком качества Государственного чайного управления республики Шри-Ланка означает, что продукция прошла государственную сертификацию и выращена на плантации. Вот как он выглядит: