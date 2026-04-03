"Красный пищевик" объяснил, почему один вид его зефира "слабительный"

Опубликовано: 03.04.2026 12:04 , Обновлено: 03.04.2026

Бобруйская кондитерская фабрика "Красный пищевик" объяснила, почему один из видов зефира их производства может оказывать эффект слабительного. Оказалось, всё дело в одном компоненте, призванным сделать это популярное лакомство более полезным для здоровья.

На “слабительный” эффект зефира производства известной фабрики на днях пожаловалась одна из пользовательниц соцсети Threads.

“У меня сутки болели все кишки от одной зефирки. И еще сутки я отходила от этого п*** (“полного кошмара” - прим.ред.)”, - пожаловалась девушка, задавшись риторическим вопросом, что будет с теми, кто увлечётся десертом и за раз съест полпачки зефира.

Судя по фото, которым поделилась девушка, речь идёт о “здоровой” линейке сладостей “Красного пищевика” - NanoFit, с пониженной калорийностью. В этом зефире не содержится сахар, а вместо желатина или агар-агара в качестве загустителя используют пектин - натуральный фруктовый загуститель, который призван придавать зефиру более “естественный” вкус. В результате такой продукт производитель подаёт как более “здоровую” альтернативу популярной сладости. тем удивительнее было для покупательницы получить от продукта неожиданную “побочку” со стороны ЖКТ.

Впрочем, бобруйский производитель, к которому девушка публично обратилась через соцсети, не оставил жалобу без ответа. Девушке принесли извинения за неприятный опыт с их продукцией и подробно объяснили, чем вызван такой эффект от низкокалорийного зефира.

“Продукция без сахара содержит сахарозаменители и разрабатывалась в течение 2,5 лет совместно с учеными из Национальной академии наук Беларуси и ОАО «Красный пищевик». Основным заменителем сахара в нашей продукции является мальтит, который может вызывать дискомфорт, такой как метеоризм и диарея, особенно при высоком потреблении”, - объяснили в компании.

[inf]Мальтит (пищевая добавка E965 по международной системе цифровой классификации) — это натуральный сахарозаменитель (многоатомный спирт), получаемый из крахмала. По вкусу и текстуре он близок к сахару, но отличается куда меньшей калорийностью и средним гликемическим индексом (35–52). Поэтому производители часто заменяют им сахар в диетических продуктах. Слабительный эффект от мальтита считается побочным эффектом, но проявляется, как правило, только при чрезмерном потреблении.[/inf]

Как пояснили в пресс-службе “Красного пищевика”, на реакцию организма на продукты с мальтитом могут повлиять не только индивидуальная восприимчивость к этому ингредиенту, но и такие факторы, как возраст, общее состояние здоровья и даже привычный рацион питания человека.

По данным производителя, рекомендуемая норма потребления полиолов (любых сахарных спиртов - это общий класс натуральных подсластителей, к которому относится в том числе и мальтит) составляет 20 г на порцию .

“Но для каждого человека она может быть разной. К сожалению, мы не можем указать точную дозировку для этой продукции”, - объяснили на производстве, списав конкретную реакцию на “индивидуальные особенности организма”.

Отметим, что в настоящее время на рынке представлено множество различных видов, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Но так ли они безопасны для здоровья? Узнали, какие из подсластителей самые полезные, а использование каких стоит ограничить в рационе.

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