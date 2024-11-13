Какой рис лучше - бурый или белый? Узнали, чем отличаются, кроме цвета

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Опубликовано: 13.11.2024 11:06 , Обновлено: 13.11.2024

Выбор между бурым и белым рисом часто вызывает споры среди потребителей. Оба вида имеют свои уникальные характеристики и питательные свойства, которые могут влиять на здоровье и предпочтения. В чем основные отличия между бурым и белым рисом, помимо их цвета и цены? Узнайте, какой из них может быть более полезным и подходящим для вашего рациона.

Рис - универсальное зерновое растение, которое едят люди по всему миру. Существует более 7000 сортов риса различных цветов, форм и размеров. Но наиболее распространенными являются белый и коричневый.

У каждого из этих продуктов есть свои достоинства и недостатки. Стоит выяснить, какой из них будет лучше работать в вашем конкретном случае.

Несмотря на разницу в цвете, белый и коричневый рис происходят из одного и того же растения, а разница возникает в процессе обработки. Так отличается ли конечный продукт по питательной ценности и воздействию на организм? Оказывается, да.

Бурый (коричневый) рис

Коричневый рис еще называют цельнозерновым, имея в виду, что помимо зерна, в нем содержатся волокнистые отруби, питательные зародыши и богатый углеводами эндосперм. Он легко разжевывается, и его приготовление занимает некоторое время из-за жесткости отрубей. Именно в этих частях растения спрятано множество питательных веществ, таких как клетчатка, витамины и ценные антиоксиданты.

Одна из проблем, связанных с употреблением белого риса вместо коричневого, заключается в том, что вы теряете питательные вещества, содержащиеся в отрубях и зародыше.

[info_b]Для сравнения, в 100 граммах вареного коричневого риса содержится 1,6 грамма клетчатки, в то время как в 100 граммах белого риса содержится всего 0,4 грамма клетчатки (по данным Healthline).[/info_b]

В последние годы коричневый рис получил репутацию «более здорового» риса, которой он во многом обязан содержанию цельного зерна. Так называемые цельные зерна, как было доказано, снижают уровень сахара в крови, что может уменьшить риск развития диабета 2 типа.

Кроме того, у него более низкий гликемический индекс, что делает его идеальным продуктом не только для диабетиков, но и для людей, борющихся с набирающим популярность метаболическим синдромом.

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В нем содержится значительно больше клетчатки, чем в белом рисе, состоящем только из эндосперма, поэтому его охотно рекомендуют употреблять во время диеты для похудения.

Благодаря высокому содержанию клетчатки коричневый рис помогает быстрее и дольше сохранять чувство сытости после приема пищи, а значит, уменьшает тягу к еде или приступы голода и стабилизирует уровень сахара в крови. Ученые также связывают клетчатку со здоровьем сердца и снижением уровня холестерина и кровяного давления.

Все это делает коричневый рис кандидатом на пьедестал почета. Благодаря содержанию антиоксидантов он может снизить риск многих серьезных хронических заболеваний, вызванных воспалением и окислительным стрессом.

К сожалению, как всегда, есть и темная сторона медали. Как сообщают эксперты Healthline, некоторые сорта коричневого риса могут содержать повышенное количество неорганического мышьяка, токсичного вещества.

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Мышьяк - это токсичный тяжелый металл, который естественным образом присутствует в окружающей среде, но в некоторых районах его содержание увеличивается из-за загрязнения. Длительное употребление мышьяка может увеличить риск развития хронических заболеваний, включая рак, болезни сердца и диабет 2 типа.

Однако это не должно вызывать беспокойства, если вы употребляете рис в умеренных количествах в рамках разнообразной диеты. Достаточно нескольких порций в неделю.

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Если вы более чувствительны к клетчатке или не привыкли употреблять ее в больших количествах, вы можете испытывать временный дискомфорт пищеварения. Например, после отравления или операции такой рис не будет хорошо сочетаться с легкоусвояемой диетой: нашему организму придется потрудиться, чтобы его переварить. По мнению некоторых экспертов, он также может замедлять всасывание цинка и железа.

Белый рис

Белый рис отличается от своего нерафинированного собрата тем, что при его производстве были удалены отруби и зародыш, поэтому он содержит эндосперм самого зерна. В результате такой обработки он теряет часть своих питательных веществ и свойств, но становится мягче и быстрее готовится.

Белый рис содержит меньше витаминов группы В и других питательных веществ, таких как цинк и магний. Однако иногда в процессе производства рис обогащают потерянными питательными веществами, поэтому всегда стоит читать информацию о производителе на упаковке.

Вопреки распространенному мнению, белый рис ни в коем случае не является вредным, стерильным или малоценным продуктом. Он также не является полностью лишенным питательной ценности. В некоторых случаях он оказывается большим победителем в этой гонке.

Прежде всего, он гораздо легче переваривается, что имеет огромное значение при некоторых заболеваниях или нарушениях работы пищеварительной системы. Именно поэтому рисовая каша, или рис, считается идеальным блюдом для людей после операций или сидящих на легкоусвояемой диете. Кроме того, она готовится гораздо быстрее (обычно в два раза), что делает ее привлекательной и простой в приготовлении продуктом.

В некоторых случаях белый рис может стать настоящим злодеем, так как у него довольно высокий гликемический индекс, и его употребление может вызвать скачки сахара в крови. Это не лучший вариант для диабетиков и людей с нарушением обмена веществ. Кроме того, в нем гораздо меньше антиоксидантов, а значит, он не защитит вас от последствий окислительного стресса, воспаления, потенциального риска развития сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний и принесет меньше пользы для здоровья, чем его коричневый аналог.

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Тем не менее, можно успешно составлять такие добавки к порции риса, чтобы компенсировать баланс питательных веществ и обеспечить эти компоненты другими продуктами.

Сравнительная таблица питательных веществ

Данные Healthline

Сколько стоит белый и бурый рис?

Как правило, коричневый рис стоит дороже белого. Например, в Беларуси, по данным сайта Edostavka, килограмм бурого риса стоит 8,39 рубля. Тогда столько же белого риса можно купить за 3,81 рубля.

Что в итоге?

Однозначного ответа на вопрос, какой рис лучше, не существует. Многое зависит от нашего здоровья и ожиданий, но можно кратко описать различия между ними.

Коричневый рис действительно очень сытный и содержит больше питательных веществ. Употребляя белый рис, добавляйте бобовые и овощи, чтобы получить более насыщенное питательными веществами блюдо.

Если вы не страдаете никакими хроническими заболеваниями и не придерживаетесь специальной диеты, вы можете включить в свое меню любой из этих продуктов.

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