Как проверить, свежее ли мясо прямо в магазине? Проведите "пальцевой тест"

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Опубликовано: 20.04.2023 08:00 , Обновлено: 11.09.2023

Многие люди не знаю, как проверить мясо на свежесть прямо в магазине. Конечно, можно оценить продукт визуально и даже понюхать. Но есть еще один простой способ убедиться в хорошем качестве мяса — «пальцевой тест».

Но вначале вы должны обратить пристальное внимание на две вещи. Во-первых, это цвет мяса . Он должен быть от светло-розового до красного цвета. Слишком темный, бледный или сероватый цвет может быть признаком того, что с ним что-то не так.

Если речь идет об упакованном мясе, то нужно обязательно смотреть на его срок годности . Как правило, чем дольше, тем лучше. Также стоит проверить дату забоя.

Кроме того, при проверке мяса на свежесть стоит ориентироваться на его запах , но в случае с упакованным мясом это заведомо невозможно. Поэтому здесь вам и понадобиться «пальцевой тест» .

Что это значит? Дело в том, что свежее, здоровое мясо должно быть упругим. Если надавить на него пальцем, оно быстро вернется к прежней форме. Однако когда на мясе остается ложбинка, это сигнал о том, что оно уже не первой свежести и его лучше не покупать.

Большое количество к ровянистых выделений в упаковке также должно вызывать беспокойство. Его наличие нормально, но мясо не должно плавать в нем. Если это так, то это может быть сигналом того, что в него было добавлено большое количество улучшителей.