Как приготовить Биг Мак дома? Нашли два рецепта, похожих на оригинал

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Опубликовано: 22.11.2022 09:34 , Обновлено: 22.11.2022

Ресторан быстрого питания «МакДональдс» окончательно ушел из Беларуси. Вместо него там должны открыть российский «Вкусно и точка». И хотя, как говорят, меню останется прежним, фирменного Биг Мака в нем не будет. Однако любителям этого блюда в «МакДональдс» отчаиваться рано. Ведь его можно приготовить дома. А вкус получиться ничем не хуже, чем в ресторане.

Что такое Биг Мак? Это блюдо придумал один из первых франчайзеров, управлявший несколькими ресторанами «МакДональдс» в Питтсбурге Джим Деллигатти. У Биг Мака есть две особенности: третий кусок булки, которая не дает гамбургеру развалиться, а также специальный неповторимый соус.

Мы нашли два рецепта Биг Мака, который по вкусу не уступит оригинальному.

Рецепт №1

Вам понадобится:

говядина (шейная часть, лопатка или грудинка) — 200 г;

булочка с кунжутом — 2 шт.;

маринованный огурец — 1 шт;

красный лук — 1/4 шт;

плавленый сыр «Чеддер» — один ломтик (квадратный);

салат «Айсберг» — 1/4 кочана;

Для соуса:

сушеный лук — щепотка;

сушеный чеснок — щепотка;

овощной маринад Sweet Pickle Relish — 2 столовые ложки;

белый винный уксус — чайная ложка;

горчица сладкая — столовая ложка;

паприка — 3 щепотки;

майонез классический — 3 столовые ложки.

Нарежьте овощи — лук маленькими кубиками, огурец — кружками, салат «Айсберг» — полосками.

Разрежьте одну из булок вдоль на две части. У второго кусочка вырежьте плоскую среднюю часть. Подрумяньте все три кусочка на сковороде плоской стороной.

Мясо промойте, сделайте из него с помощью мясорубки фарш. Слепите из него 2 котлеты и поджарьте на сковороде с каждой стороны примерно 5 минут.

Для соуса хорошенько смешайте все ингредиенты.

Теперь можно собирать наш Биг Мак. Промажьте соусом нижнюю и среднюю булки, посыпьте их луком, добавьте листья салата. На нижнюю булку положите сыр, на среднюю — маринованный огурец. Также положите на булки по котлете. Среднюю часть поставьте на нижнюю. И накройте все верхней булкой.

Готово!

Рецепт №2

На 2 порции вам понадобится:

говяжий фарш — 400 грамм;

оливковое масло — 2 ст. ложки;

булочка с кунжутом — 2 шт.;

лук — 0,5 шт.;

салат — 1/4 шт.;

сыр — 2 ломтика;

маринованные огурцы — 2 шт.;

майонез — 300 г;

Корнишоны — 3 шт.;

белый уксус — 2 ч.л.;

перец черный — 1 щ;

горчица мягкая — 2 ч.л.;

луковый порошок — 1,5 ч.л.;

чесночный порошок — 1,5 ч.л.;

копченая паприка — 0,5 ч.л. (хлопья).

Сначала делаем соус. Хорошенько смешайте майонез, мелко нарезанные корнишоны, белый уксус, щепотку соли, горчицу, луковый и чесночный порошок, красный и черный перец. Поставьте его в холодильник.

Затем выложите в миску фарш, добавьте соль и перемешайте. Разделите его на 4 части, сформируйте котлеты. Обжарьте их по 2 минуты с каждой стороны, затем держите их в тепле.

После этого каждую булочку аккуратно разрежьте на 3 части и слегка обжарьте на сухой сковороде.

Нарежьте лук и огурцы тонкими кольцами, измельчите салат.

Собираем Биг Мак. Выложите немного соуса на нижнюю часть булки, затем — сыр, измельченный салат, лук и огурцы, добавьте котлету и накройте вторым слоем булки.

Снова смажьте булку соусом, добавьте сыр, салат, лук, огурцы и котлету, затем снова щедро смажьте соусом и накройте булкой.

Подавайте Биг Мак сразу или оставьте его на 10-15 минут, чтобы он пропитался.

Что происходило в «МакДональдсе» в последние часы перед закрытием навсегда

В Беларуси 21 ноября закрылся «МакДональдс». Предполагалось, что центральный «Мак» на проспекте будет работать до 18:00, но в последний момент время работы продлили до 23:00. Realt посмотрел, что происходит в последние часы в «МакДональдсе», который работал с 1996 года.

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