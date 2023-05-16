Как белорусам накормить мясным ужином за 8 рублей семью из 5 человек? Тиктокерша показала бюджетный рецепт

Опубликовано: 16.05.2023 11:08 , Обновлено: 16.05.2023

Приготовить полноценный ужин с мясным блюдом на семью из пяти человек и потратить при этом не более 10 рублей - большинство белорусов скажут, что это невозможно. Однако, если знать, где покупать и что именно приготовить, можно вписаться и такой скромный бюджет.

Польская блогерша под ником Lubelska_dziewczyna поделилась в TikTok своими результатами эксперимента, доказав, что при желании можно ли приготовить мясной ужин всего за 10 злотых (примерно 6,5 рубля по нынешнему курсу). В качестве основного блюда она предложила приготовить тефтели по очень простому рецепту. По словам автора, это блюдо не только дешевое, но и вкусное и очень питательное.

“Для меня было большой проблемой создать что-то за такую ​​сумму денег. Я не добавляла то, что обычно добавляла бы, но посмотрите, что у меня получилось” - поделились девушка результатами своего эксперимента с подписчиками.

[link href=“https://www.tiktok.com/@lubelska_dziewczyna?refer=embed” title=“@lubelska_dziewczyna” target=“_blank” rel=“noopener”] @lubelska_dziewczyna [/link] Hej! Obejrzyjcie do końca i zadecydujcie: czy zaliczone czy jednak nie? ? Ps. Tak, wiem, aż się prosi o kiszoniaka ? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/challenge?refer=embed” title=“challenge” target=“_blank” rel=“noopener”] #challenge [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/obiad?refer=embed” title=“obiad” target=“_blank” rel=“noopener”] #obiad [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/obiadza10zl?refer=embed” title=“obiadza10zl” target=“_blank” rel=“noopener”] #obiadza10zl [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/jedzenie?refer=embed” title=“jedzenie” target=“_blank” rel=“noopener”] #jedzenie [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/polskiobiad?refer=embed” title=“polskiobiad” target=“_blank” rel=“noopener”] #polskiobiad [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/polskiejedzenie?refer=embed” title=“polskiejedzenie” target=“_blank” rel=“noopener”] #polskiejedzenie [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/dc?refer=embed” title=“dc” target=“_blank” rel=“noopener”] #dc [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/dlaciebie?refer=embed” title=“dlaciebie” target=“_blank” rel=“noopener”] #dlaciebie [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/dźwięk-oryginalny-7225686901620607770?refer=embed” title=”♬ dźwięk oryginalny - lubelska_dziewczyna” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ dźwięk oryginalny - lubelska_dziewczyna [/link]

Рецепт мясных тефтелей:

В мясной фарш добавить 200 граммов замороженных овощей и стакан панировочных сухарей, смешать, посолить, поперчить.

Сформировать небольшие шарики и обвалять их в муке.

Обжарить в кипящем масле.

Протушить под крышкой до готовности.

Как утверждает автор рецепта, в итоговую цену блюда она включила стоимость всех продуктов, входящих в его состав, даже тех, которые были у нее дома. Самое сложно, по её словам - найти бюджетный фарш, для чего лучше всего обращать внимание на акционные товары. Мы проверили, в какую минимальную сумму такой рецепт обойдётся белорусам, ориентировались при этом на цены интернет-магазина edostavka.by.

Итого, на ключевые ингредиенты мясных тефтелей белорусам придётся потратить как минимум 8,71 рубля . За эти деньги можно купить 700 гр мясного фарша из мяса птицы, 400 гр замороженной тыквы (самый дешёвый вариант из ассортимента замороженных овощей), 400 гр панировочных сухарей и 1 кг пшеничной муки второго сорта (для панировки тефтелей такая мука отлично подойдёт).

Тем не менее, в комментариях к посту в TikTok некоторые пользователи выразили сомнение в том, что тефтели не развалятся при жарке - ведь в них не добавлены яйца. Однако блогерша демонстрирует на видео, что мясные шарики прекрасно держатся за счёт добавления панировочных сухарей и овощей.

Для чистоты эксперимента к итоговой стоимости блюда стоит также добавить стоимость подсолнечного масла, на котором обжариваются тефтели. Самое дешёвое можно найти в белорусских магазинах по цене 2,61 рубль. Даже прибавив эту стоимость, цена тефтелей едва превысит 10 рублей - весьма бюджетный вариант блюда, которым можно накормить большую семью. Плюс, у вас останется мука и растительное масло на следующий раз.