"Гречка пугает больше" - Этот рецепт "супчика с крысками" собрал миллионы лайков в TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 30.11.2024 10:06 , Обновлено: 30.11.2024

В TikTok поделились рецептом "супчика с крысками и черепушками", однако зрителей "испугало" совсем не это. Видео собрало 29,3 млн просмотров, более 2 млн лайков и 12 тыс. комментариев.

Судя по ролику, для приготовления такого супа понадобятся:

вода;

гречка;

мясной фарш;

шампиньоны;

гранат (для “глаз”).

И, разумеется, соль и приправы по вкусу.

Но его главная фишка не в самих ингредиентах, а в оформлении в виде “черепушек” и “крысок”. Первые можно вырезать из шампиньонов, вторые смастерить из фарша, граната и колбасок или лука (для хвостиков).

Для опытных кулинаров повторить этот шедевр не составит труда.

Миллионы человек оценили суп, а более 10 тыс. пользователей оставили свои комментарии.

“Гречка в супе меня больше пугает”, — написал один из них.

“Вместо гречки рис нужно добавить, типоа опарыши”, — предложил более “устраршающий” вариант второй зритель.

“Вау, черепушки отменные, такая кропотливая работа”, — восхитился третий.

“Проще настоящие взять и вкуснее будет”, — пошутил четвертый.