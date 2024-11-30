"Гречка пугает больше" - Этот рецепт "супчика с крысками" собрал миллионы лайков в TikTok
В TikTok поделились рецептом "супчика с крысками и черепушками", однако зрителей "испугало" совсем не это. Видео собрало 29,3 млн просмотров, более 2 млн лайков и 12 тыс. комментариев.
Судя по ролику, для приготовления такого супа понадобятся:
- вода;
- гречка;
- мясной фарш;
- шампиньоны;
- гранат (для “глаз”).
И, разумеется, соль и приправы по вкусу.
Но его главная фишка не в самих ингредиентах, а в оформлении в виде “черепушек” и “крысок”. Первые можно вырезать из шампиньонов, вторые смастерить из фарша, граната и колбасок или лука (для хвостиков).
Для опытных кулинаров повторить этот шедевр не составит труда.
Миллионы человек оценили суп, а более 10 тыс. пользователей оставили свои комментарии.
“Гречка в супе меня больше пугает”, — написал один из них.
“Вместо гречки рис нужно добавить, типоа опарыши”, — предложил более “устраршающий” вариант второй зритель.
“Вау, черепушки отменные, такая кропотливая работа”, — восхитился третий.
“Проще настоящие взять и вкуснее будет”, — пошутил четвертый.