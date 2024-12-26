Gastrofest показал, какие бранчи предложат минчанам за 35 рублей в первые дни нового года

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Опубликовано: 26.12.2024 15:32 , Обновлено: 26.12.2024

В первые два дня нового года в Минске пройдёт очередной этап ставшего уже традиционным гастрономического фестиваля Gastrofest. На этот раз организаторы предложили гостям бранчи по единой цене - 35 рублей. Посмотрели, куда можно заглянуть после праздничных гуляний в городе любителям сырников, а где предложат классическую "похмельную" солянку.

По словам организаторов фестиваля Gastrofest, бранчи приготовили “для тех, кто хочет начать новый год с новых, свежих вкусов”. В Минске в фестивале участвуют 11 заведений, поэтому организаторы выразили надежду на то, что “каждый найдет именно то, чего ему не хватает январским утром после новогоднего застолья”.

Вот какие сеты приготовили участники фестиваля по фиксированной цене в 35 рублей.

Кофейня «Золотой гребешок» (пр-т Независимости, 37​) порадует любителей сырников и предложит следующие блюда общим весом 640 г:

Сырные сырники с вялеными томатами, греческим йогуртом и бальзамическим соусом,

Киш с курицей, подается со свежей зеленью и медово-горчичной заправкой,

Сырники с яблоком и корицей, подаются с домашней солёной карамелью и сметаной.

Bull & Roo (ул. Свердлова, 11 (МФК Центрополь)​ предложит килограммовый сет, который войдут:

Авторская похлебка на крепком бульоне с цыпленком, яичной лапшой, кимчи и кокосовым молоком,

Запеченный картофель с томленым 24 часа бочком и перечным соусом,

Домашние огурчики кимчи .

BAGEL HOUSE (пр-т Дзержинского, 11​) предложил самый увесистый сет - на 1408 г со следующим составом:

Крыло су-вид,

Ребро

Картофель фри ,

Гренки,

Стрипсы,

Колбаски мюнхенские,

Огурец,

Лук зеленый,

Черри,

Соус чесночный,

Соус барбекю,

Соус горчичный.

VERDI (ул. Ф.Скорины, 5​) участвует в фестивале со следующим сетом на 990 г:

Домашний итальянский пряный суп с говяжьей щекой,

Классическая лазанья с соусом бешамель,

Пинса пепперони,

Панна-котта на кокосовом молоке с ягодным конфитюром.

Рестобар “Зелень” (ул. Свердлова, 2, цокольный этаж) - их сет весом 1050 г будет включать следующее:

​Фо-Бо,

Боул с рисом, курицей терияки и ореховым соусом,

Сет тартаров на жареном нори от шефа (лосось/тунец/говядина),

Вишневый моти с трюфельным кремом.

Melograno (ул. Кальварийская, 4​) представит в этом году следующий сет весом 1030 г:

Чирбули Хачапури,

Мацони с медом и орехами

Квери,

Салат Джонджоли,

Колбаски гриль с запеченным бататом.

Гастромаркет “Fish&Food” (ул. Маяковского, 14​) угостит следующим сетом весом в 880 г:

Том ям с бедром цыпленка,

Бао бургер со свиными ребрами,

Ролл с беконом,

Набор гарниров: васаби, имбирь, соевый соус.



Сет от кафе | пекарня нового типа “Bake Zavod” (ул. Нововиленская, 27) на 690 г включает следующие блюда:

Бульон с куриным попкорном,

Берлинер Бургер с бифштексом и яйцом,

Пицца Карбонара.

[БАФЕТ] pinsa-bar (пр-т Машерова, 1​) предложил килограммовый сет из следующих блюд:

Суп Буйабе,

Пинса Тартар,

Десерт чиа-пудинг с манго и джемом лесные ягоды.

Беламур (ул. Октябрьская, 16к22​) участвует в фестивале со следующим сетом на 690 г:

Бельгийская вафля с нежным филе кукурузного цыпленка, домашним майо, корнишоном, вялеными томатами, красным маринованным луком и копченым яйцом перепела,

Классическая “похмельная” солянка (2 порции),

Дуэт драников в сливочно-грибном соусе с беконом.

Кафе «Манеры» (ул. Максима Богдановича, 138​) предложил сет весом 510 г из следующих блюд: