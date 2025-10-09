Европарламент запретил сосиски и бургеры без мяса

Опубликовано: 09.10.2025 14:12 , Обновлено: 09.10.2025

Европейский парламент проголосовал за запрет использования таких терминов, как «вегетарианский бургер» и «колбаса на растительной основе». Союз европейских вегетарианцев уже назвал это решение ошибочным и контрпродуктивным.

В среду члены Европейского парламента проголосовали за запрет использования таких терминов, как «бургер», «стейк» или «колбаса», для обозначения продуктов растительного происхождения. Предложение французского депутата от группы ЕНП Селин Имар собрало 355 голосов «за», 247 — «против» и 33 воздержавшихся.

[inf]Стоит помнить, что решение европейских депутатов не означает мгновенный запрет на вегетарианские «колбасу», «бургеры» и «стейки». Теперь Еврокомиссия, руководствуясь решением парламента, начнет консультации с представителями всех стран Евросоюза о выработке общей позиции.[/inf]

Главной причиной такого решения стало не желание запретить веганскую еду, а разделить понятия и избежать путаницы для потребителей. Инициаторы закона объяснили своё предложение тем, что для большинства покупателей слова «колбаса» или «бургер» ассоциируются с сочным и вкусным мясом, а не с зернобобовыми культурами.

Однако не все в ЕС с этим согласны. «Запрет на использование таких слов, как “бургер” или “колбаса”, в отношении продуктов растительного происхождения является ненужным и контрпродуктивным», — заявил Рафаэль Пинто, старший менеджер по политике Европейского вегетарианского союза.

«Это подрывает свободу потребителей и экологичность, делая вид, что решает проблему, которой не существует. Это также противоречит европейской программе инноваций и упрощения, добавляя бюрократии и сложности там, где в этом нет необходимости», — добавил представитель союза.

В организации утверждают, что одобренное парламентом предложение затруднит гражданам выбор экологически безопасных вариантов, приведёт к дорогостоящему ребрендингу компаний и будет мешать инновациям в секторе, который важен для достижения целей Европы в области климата и здравоохранения.

Тем не менее голосование в Европарламенте стало победой французского правоцентристского депутата Селин Имар, которая обосновала законопроект необходимостью укрепления позиций фермеров.

Имар, которая также занимается выращиванием зерновых на северо-западе Франции, заявила: «Стейк, эскалоп или колбаса — это продукты нашего животноводства, а не лабораторные разработки или продукты растительного происхождения. Необходимы прозрачность и понятность для потребителя, а также признание труда наших фермеров».

Она напомнила, что её законопроект соответствует правилам ЕС, которые уже запрещают использование таких терминов, как «молоко» и «йогурт», для обозначения немолочных продуктов.

Кстати, против этого предложения выступили ведущие немецкие супермаркеты, такие как Aldi и Lidl, которые опасаются, что запрет на привычные термины затруднит принятие потребителями обоснованных решений.

Германия является крупнейшим рынком сбыта продуктов растительного происхождения, и эти компании опасаются, что любое изменение названий особенно сильно затронет именно их.