Этот ингредиент сделает котлеты по-настоящему "спортивными". Что добавляет в фарш жена нападающего "Барселоны" Левандовского?

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Опубликовано: 10.05.2023 16:51 , Обновлено: 10.05.2023

Роберт Левандовский, нападающий испанского клуба «Барселона» и капитан национальной сборной Польши, оказывается любит котлеты. Ведь это блюдо одинаково близко сердцу и белорусов, и поляков. Вот и его жена Анна рассказала, какой секретный ингредиент добавляет.

В рецепте Анны есть одна составляющая, которая придает ее котлетам не только вкус, но и здоровье, и наверное, некоторую спортивность.

Естественно, в ее блюде нет недостатка в интересных специях (в Испании их широкий выбор), но этим уж точно никого не удивишь. Однако Роберта Левандовского кормят котлетами, в фарш которых жена кладет… вареную свеклу.

Ингредиенты:

400 г фарша из индейки (но никто не мешает вам заменить на свинину или говядину, курятину),

200 г вареной свеклы,

ложка кокосового масла,

щепотка куркумы,

половина чайной ложки майорана,

щепотка чили,

соль и перец.

[info_b]Кокосовое масло - не такая уж и редкость в белорусских магазинах. В гиперах их можно найти примерно за 7-10 рублей за баночку. Если тратить только на “спортивные” котлеты - должно хватить надолго! [/info_b]

Как приготовить свекольные котлеты?

Переложите фарш в большое блюдо. Приправьте их щепоткой куркумы, перцем чили, майораном, солью и перцем. Также добавьте в массу столовую ложку кокосового масла и, конечно, героя этого рецепта - натертую на крупную терку вареную свеклу.

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Все очень тщательно перемешайте, а затем мокрой рукой сформировать котлетки нужного размера.

Обжарьте фарш с двух сторон на сковороде. Да, вы правильно прочитали: Левандовская не использует панировочные сухари для фарша.

[info_b]Помните, если готовите из мяса птицы, что в нежирном мясе содержится больше воды, поэтому необходимо придерживаться важного правила – помещать фарш только в очень горячее масло. В противном случае они могут начать пропускать воду, и ваши котлеты вместо того, чтобы поджариться, будут задыхаться в собственном соку.[/info_b]

Наконец, снимите их на бумажное полотенце. Приятного аппетита!

Ранее Телеграф уже писал, что иногда сложно питаться экономно и сытно, если семья — большая. Мы нашли рецепт, который обеспечит вам большую миску котлет: всем хватит на ужин и еще останется. А фарша понадобится всего стакан.

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