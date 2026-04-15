Этот фиолетовый овощ покоряет мир, но стал децифицитным

Опубликовано: 15.04.2026 08:17 , Обновлено: 15.04.2026

Убе, фиолетовый корнеплод, набирает популярность по всему миру, и в соседней с Беларусьюс Польше тоже. Флиппинский деликатес привлекает внимание любителей экзотических вкусов и моды в еде. Однако на мировом рынке наблюдается дефицит этого уникального овоща.

Убе (ube) — это фиолетовый ямс (Dioscorea alata), популярный корнеплод родом с Филиппин, известный своим ярко-фиолетовым цветом и сладким, ореховым вкусом. Это национальный филиппинский продукт, который широко используется в десертах (торты, мороженое) и напитках (латте) благодаря мягкой текстуре и насыщенному оттенку.

Среди продуктов с убе можно встретить шоколад, крендельки и печенье в фиолетовой глазури. Каждый продукт обладает слегка сладковатым вкусом, характерным для убе.

Вполне возможно, что убе повторит успех матча, который уже давно пользуется исключительной популярностью. Например, в интернете уже можно найти порошок убе под названием «Фиолетовая альтернатива матча».

Эксперты рынка отмечают, что фиолетовый цвет корнеплодов и его экзотическое происхождение обладают огромным маркетинговым потенциалом.

Убе выделяются не только своим вкусом, но и внешним видом — они соответствуют тренду на оригинальную, “инстаграмную” еду, который завоевывает полки магазинов.

Данные Министерства торговли и промышленности Филиппин показывают, что в 2025 году страна экспортировала почти 1,7 миллиона килограммов ямса (убе) на сумму более 3,2 миллиона долларов. Что представляет собой увеличение на 20,4% по сравнению с предыдущим годом. Половина этого экспорта была направлена в США.

Но есть проблема. Как сообщает New York Times, производство убе в стране сократилось с 15 миллионов кг в 2021 году до 14 миллионов кг за последние два года. Это саязано с неблагоприятными погодными условиями – в прошлом году на Филиппины обрушился 21 тайфун.