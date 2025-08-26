Этими котлетами из консервированной фасоли можно накормить всю семью. Мясо не понадобится

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Опубликовано: 26.08.2025 12:11 , Обновлено: 25.08.2025

Консервированная фасоль подходит не только для супов и соусов — это также прекрасный ингредиент для котлет. Благодаря высокому содержанию белка она может успешно заменить мясо в повседневном рационе, при этом не нужно будет жертвовать ни сытостью, ни питательной ценностью.

Фасоль богата клетчаткой, которая способствует здоровью пищеварительной системы, и витаминами группы B, необходимыми для правильной работы нервной системы. Она также содержит железо, магний, цинк и калий — минералы, важные для иммунитета, концентрации внимания и общего самочувствия. Это делает её отличным дополнением не только к растительной, но и к традиционной диете.

Почему лучше брать консервированную фасоль?

Сырая фасоль хоть и питательная, требует предварительного замачивания и долгой варки, что занимает много времени. Поэтому многие предпочитают более удобный вариант – консервированную. Это значительно упрощает приготовление.

Однако, отметим, что оба вида фасоли отлично подходят для котлет, и выбор зависит исключительно от личных предпочтений и наличия продуктов на кухне.

Если же вы все таки выбрали консервированную, не забудьте тщательно слить воду и промыть ее – это сделает блюдо вкуснее и легче.

Рецепт фасолевых котлет без мяса

Ингредиенты:

400 г красной фасоли (сырой или консервированной);

60 г панировочных сухарей;

50 г хлеба или батона, замоченных в молоке;

1 средняя луковица;

2 зубчика чеснока;

50 мл молока;

1 яйцо;

30 г пшеничной муки;

половина пучка петрушки;

1 чайная ложка майорана;

половина чайной ложки молотой сладкой паприки;

щепотка соли;

щепотка перца.

Ингредиенты для жарки и панировки:

50 г панировочных сухарей для панировки,

масло для жарки.

Способ приготовления:

Если вы используете сырую фасоль, замочите ее на ночь, а затем варите до мягкости. А консервированную фасоль тщательно промойте и слейте воду. Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок пропустите через пресс. Затем обжарьте их в столовой ложке масла до прозрачности. Раздавите фасоль или измельчите в блендере, чтобы часть осталась целой. Добавьте обжаренный лук и чеснок, яйцо, панировочные сухари, отжатый хлеб (батон), муку, мелко нарезанную петрушку и специи, и, наконец, все тщательно перемешайте. Сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте на разогретом масле с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки.

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал, что идея приготовить котлеты без мяса не оставляет умы многих белорусов. И дело не в том, чтобы сэкономить на фарше, а в стремлении к здоровому питанию. Естественно, говоря о замене мяса в котлетах, в первую очередь на ум приходят различные растительные заменители. Но мы предлагаем рассмотреть другой вариант. Яичные котлеты с одним дополнительным ингредиентом могут покорить ваши вкусовые рецепторы.

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