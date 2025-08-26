Этими котлетами из консервированной фасоли можно накормить всю семью. Мясо не понадобится
Консервированная фасоль подходит не только для супов и соусов — это также прекрасный ингредиент для котлет. Благодаря высокому содержанию белка она может успешно заменить мясо в повседневном рационе, при этом не нужно будет жертвовать ни сытостью, ни питательной ценностью.
Фасоль богата клетчаткой, которая способствует здоровью пищеварительной системы, и витаминами группы B, необходимыми для правильной работы нервной системы. Она также содержит железо, магний, цинк и калий — минералы, важные для иммунитета, концентрации внимания и общего самочувствия. Это делает её отличным дополнением не только к растительной, но и к традиционной диете.
Почему лучше брать консервированную фасоль?
Сырая фасоль хоть и питательная, требует предварительного замачивания и долгой варки, что занимает много времени. Поэтому многие предпочитают более удобный вариант – консервированную. Это значительно упрощает приготовление.
Однако, отметим, что оба вида фасоли отлично подходят для котлет, и выбор зависит исключительно от личных предпочтений и наличия продуктов на кухне.
Если же вы все таки выбрали консервированную, не забудьте тщательно слить воду и промыть ее – это сделает блюдо вкуснее и легче.
Рецепт фасолевых котлет без мяса
Ингредиенты:
- 400 г красной фасоли (сырой или консервированной);
- 60 г панировочных сухарей;
- 50 г хлеба или батона, замоченных в молоке;
- 1 средняя луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 50 мл молока;
- 1 яйцо;
- 30 г пшеничной муки;
- половина пучка петрушки;
- 1 чайная ложка майорана;
- половина чайной ложки молотой сладкой паприки;
- щепотка соли;
- щепотка перца.
Ингредиенты для жарки и панировки:
- 50 г панировочных сухарей для панировки,
- масло для жарки.
Способ приготовления:
- Если вы используете сырую фасоль, замочите ее на ночь, а затем варите до мягкости. А консервированную фасоль тщательно промойте и слейте воду.
- Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок пропустите через пресс. Затем обжарьте их в столовой ложке масла до прозрачности.
- Раздавите фасоль или измельчите в блендере, чтобы часть осталась целой.
- Добавьте обжаренный лук и чеснок, яйцо, панировочные сухари, отжатый хлеб (батон), муку, мелко нарезанную петрушку и специи, и, наконец, все тщательно перемешайте.
- Сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте на разогретом масле с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки.
Приятного аппетита!
Ранее Telegraf.news писал, что идея приготовить котлеты без мяса не оставляет умы многих белорусов. И дело не в том, чтобы сэкономить на фарше, а в стремлении к здоровому питанию. Естественно, говоря о замене мяса в котлетах, в первую очередь на ум приходят различные растительные заменители. Но мы предлагаем рассмотреть другой вариант. Яичные котлеты с одним дополнительным ингредиентом могут покорить ваши вкусовые рецепторы.