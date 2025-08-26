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Этими котлетами из консервированной фасоли можно накормить всю семью. Мясо не понадобится

Этими котлетами из консервированной фасоли можно накормить всю семью. Мясо не понадобится
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Консервированная фасоль подходит не только для супов и соусов — это также прекрасный ингредиент для котлет. Благодаря высокому содержанию белка она может успешно заменить мясо в повседневном рационе, при этом не нужно будет жертвовать ни сытостью, ни питательной ценностью.

Фасоль богата клетчаткой, которая способствует здоровью пищеварительной системы, и витаминами группы B, необходимыми для правильной работы нервной системы. Она также содержит железо, магний, цинк и калий — минералы, важные для иммунитета, концентрации внимания и общего самочувствия. Это делает её отличным дополнением не только к растительной, но и к традиционной диете.

Почему лучше брать консервированную фасоль?

Сырая фасоль хоть и питательная, требует предварительного замачивания и долгой варки, что занимает много времени. Поэтому многие предпочитают более удобный вариант – консервированную. Это значительно упрощает приготовление.

Однако, отметим, что оба вида фасоли отлично подходят для котлет, и выбор зависит исключительно от личных предпочтений и наличия продуктов на кухне.

Если же вы все таки выбрали консервированную, не забудьте тщательно слить воду и промыть ее – это сделает блюдо вкуснее и легче.

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Рецепт фасолевых котлет без мяса

Ингредиенты:

  • 400 г красной фасоли (сырой или консервированной);
  • 60 г панировочных сухарей;
  • 50 г хлеба или батона, замоченных в молоке;
  • 1 средняя луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 50 мл молока;
  • 1 яйцо;
  • 30 г пшеничной муки;
  • половина пучка петрушки;
  • 1 чайная ложка майорана;
  • половина чайной ложки молотой сладкой паприки;
  • щепотка соли;
  • щепотка перца.

Ингредиенты для жарки и панировки:

  • 50 г панировочных сухарей для панировки,
  • масло для жарки.
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Способ приготовления:

  1. Если вы используете сырую фасоль, замочите ее на ночь, а затем варите до мягкости. А консервированную фасоль тщательно промойте и слейте воду.
  2. Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок пропустите через пресс. Затем обжарьте их в столовой ложке масла до прозрачности.
  3. Раздавите фасоль или измельчите в блендере, чтобы часть осталась целой.
  4. Добавьте обжаренный лук и чеснок, яйцо, панировочные сухари, отжатый хлеб (батон), муку, мелко нарезанную петрушку и специи, и, наконец, все тщательно перемешайте.
  5. Сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте на разогретом масле с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки.

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал, что идея приготовить котлеты без мяса не оставляет умы многих белорусов. И дело не в том, чтобы сэкономить на фарше, а в стремлении к здоровому питанию. Естественно, говоря о замене мяса в котлетах, в первую очередь на ум приходят различные растительные заменители. Но мы предлагаем рассмотреть другой вариант. Яичные котлеты с одним дополнительным ингредиентом могут покорить ваши вкусовые рецепторы.

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